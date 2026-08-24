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    Detienen a mujer que habría amenazado con poner una bomba en sede de la Universidad de Chile

    La joven habría hecho la amenaza a través de redes sociales. Tras una investigación de la PDI, se logró su detención y la incautación de su teléfono móvil.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial.

    Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a una mujer que habría amenazado con poner una bomba en una sede de la Universidad de Chile.

    La Fiscalía Centro Norte confirmó que la joven de 19 años pasará a control de detención la mañana de este lunes y será formalizada por el delito de amenazas.

    De acuerdo con antecedentes de radio Biobío, la joven habría subido una publicación a su cuenta de Instagram, donde advertía que instalaría una bomba en el Departamento de Ciencias de la Computación (DCC).

    “El lunes voy a poner una bomba en el DCC, primer y único aviso”, decía la historia que compartió la estudiante, según el medio citado.

    En consecuencia, la PDI inició una investigación en contra de la joven, logrando su detención. Además, se incautó su teléfono móvil, con el que habría compartido el mensaje.

    La situación se da luego que se detuviera a otro joven en la Región Metropolitana por amenazar con una masacre en varias casas de estudio.

    Se trata de Alejandro Venegas Oses, un hombre chileno de 22 años que fue detenido el viernes en la tarde en Lo Espejo por su presunta participación en las amenazas.

    Todo partió entre el jueves y el viernes de la semana pasada, cuando diversas universidades de Santiago recibieron un correo electrónico en simultáneo amenazando con una masacre. En el escrito el remitente amenazaba realizar sus acciones con una pistola y un cuchillo, además señaló que cualquiera que se cruzara por su camino sería atacado.

    Mataré y balearé y acuchillaré a cualquier conch... que se me cruce en mi camino, me cansé de vivir en esta vida de mier... así que le devolveré a esta basura de vida lo que tanto me hizo sufrir”, era parte de lo que decía el mensaje.

    Por este motivo, al menos cuatro universidad suspendieron sus clases.

    Más sobre:PDIAmenzaBombaUniversidad de Chile

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