Fiscalía formaliza en ausencia a dos venezolanos detenidos en Estados Unidos en el marco de la operación Tokio

Desde las 11.30 horas de este lunes, en el Centro de Justicia de Santiago se desarrollará una audiencia de formalización en ausencia -con fines de extradición- en contra de dos ciudadanos venezolanos detenidos en Estados Unidos.

La Fiscalía Metropolitana Sur los formalizará por asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos en el marco de la llamada operación Tokio, la arremetida policial que destapó una millonaria red de extorsiones que desarrolló una célula del Tren de Aragua en fiestas y locales nocturnos en Chile.

La operación fue bautizada como Tokio como un guiño a la discoteca que el grupo criminal mantenía en la cárcel de Tocorón, el penal que era controlado por el Tren de Aragua en Venezuela y desde el que iniciaron su expansión por el continente.

Uno de los sujetos detenido en Norteamérica y que la Fiscalía chilena espera que sea extraditado es Marcos de Jesús Reyes Acosta.

El sujeto es accionista y único dueño de Bexgroup, una de las empresas de fachada con las que la célula criminal lavaba dinero.

En junio formalizaron a 17 integrantes del grupo y 14 quedaron en prisión preventiva.

Se estima que la célula logró sacar del país cerca de 78 mil millones pesos, producto de sus actividades ilícitas.

El dinero le llegaba a Carlos Francisco Gómez Moreno, Carlos Bobby, el sujeto que lideró a la organización en Chile y permanece recluido en Colombia