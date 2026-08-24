Jornada clave por aranceles: se reúne el representante de EE.UU. con la titular de Subrei

A las 11 de la mañana de este lunes comenzó la reunión entre el número 2 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, en las oficinas de Cancillería.

La USTR, por sus siglas en inglés, es la agencia federal del gobierno estadounidense encargada de desarrollar, recomendar y coordinar la política de comercio exterior de ese país.

El objetivo de Chile para este encuentro es avanzar en las gestiones con Estados Unidos para ampliar la lista con aranceles bajo el 12,5%.

Para este momento Chile se preparó. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y su equipo multiplicaron sus reuniones a nivel interno tanto con los gremios empresariales como con los parlamentarios.

Actualmente, el 53,6% de los productos que se exportan a Estados Unidos y que suman envíos por US$10.707 millones están hoy con arancel cero. En ese listado está el cobre, plata, yodo, naranjas frescas y los kiwis frescos, entre otros.

Hay otro 40,3% de la canasta exportadora que va ese país que está con una sobretasa de 12,5%. En esa lista aparecen el salmón, uvas frescas, vino, frutas congeladas, arándanos frescos y harina de pescado.

Por el momento, la reunión es bilateral y por ende los gremios empresariales esperan atentos la información que vaya comunicando el gobierno.

Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, afirma que “es un buen indicio para seguir avanzando en la ampliación de la lista de productos excluidos de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que en el caso de la fruticultura contempla actualmente a las naranjas, paltas y kiwis. Este es un proceso de negociación bilateral que sigue abierto y que requiere continuar siendo abordado por las autoridades del más alto nivel”.

El dirigente gremial añade que “el nuevo arancel impuesto por Estados Unidos es un desafío para la competitividad de Chile y de la fruticultura, uno de los principales motores exportadores del país”.

De acuerdo con un estudio propio de Frutas de Chile, solo en la temporada 2026/27 podría significar una pérdida de US$388,6 millones para la economía chilena si no se logran nuevas exclusiones. Por eso, junto a otros gremios hemos apoyado el trabajo liderado por las autoridades de Gobierno, para así avanzar en esta materia.

Las reuniones se extenderán hasta este martes.