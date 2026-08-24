SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Exención de IVA y ampliación de Fogaes reducirán exigencias de renta y dividendos bajarían en hasta más de $1 millón al año

    Según cálculos de Toctoc, para una vivienda en Ñuñoa, cuyo precio promedio es de UF4.687, la renta exigida se reduciría en $363.371 mensuales, y lograría una reducción anual del dividendo de $1.308.136.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Tasas de interés de los créditos hipotecarios siguen cayendo y marcan nuevos mínimos en más de un año

    El gobierno ha impulsado una serie de medidas que apoyarán el acceso a la vivienda durante los próximos años, con el foco en reactivar el mercado inmobiliario que se encuentra debilitado. Hace cerca de dos semanas el Congreso logró despachar la megarreforma, que incluye la exención transitoria del IVA a las viviendas nuevas por 12 meses. Posteriormente, el gobierno impulsó la ampliación del subsidio a la tasa, incorporando 30 mil cupos más a los 50 mil que había hasta el momento, y sumando al segmento de viviendas de entre 4.000 a 6.000 UF al grupo de inmuebles que pueden acogerse al beneficio.

    “Ambas reducen el dividendo mensual y la renta mínima exigida por las instituciones financieras, permitiendo que más hogares accedan a un crédito hipotecario”, afirma un sondeo realizado por la firma Toctoc, una plataforma online de compra y venta de viviendas.

    El análisis de la compañía contempló tanto datos propios de Toctoc, como también de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Se estima que “si la eliminación temporal del IVA se traduce en descuentos de precios promedio de 8,2%, permitiría que un mayor número de familias califique para un crédito hipotecario. Por ejemplo, en el caso de viviendas de 2.500 UF la calificación subiría del 32% hasta un máximo de 35% de los hogares; para propiedades de 3.000 UF pasaría de 26,1% a casi un 30%; y en el tramo de 4.000 UF se elevaría de 18,1% a un máximo de 21%.

    Estos casos, simulado a 30 años, con 80% de financiamiento y tasa del 3,2% (conforme al subsidio a la tasa).

    En cuanto a la reducción de los dividendos que empujará las medidas, Toctoc explica que para una vivienda de 5.000 UF, con la rebaja en precio por el IVA, y la disminución de la tasa, el dividendo podría reducirse de $854.891 a $777.217 mensual, es decir, casi $78 mil menos mensuales.

    “El análisis pone especial énfasis en el segmento de departamentos de dos dormitorios y dos baños, una de las tipologías más elegidas por las familias. Ahí aparece el resultado más nítido: Ñuñoa, cuyo precio promedio es de 4.687 UF, cae dentro del tramo que la ampliación incorpora, con $363.371 mensuales menos de renta exigida y una reducción anual del dividendo de $1.308.136″, explica Toctoc.

    En otras comunas como Estación Central la renta exigida se podría reducir hasta en $103.113, con una reducción anual del dividendo de $371.206. En La Florida los compradores requerirían hasta $158.409 menos de renta mensual y pagarían $570.271 menos al año.

    En Santiago Toctoc estima que el dividendo anual se reduciría en $578 mil, y Lo Barnechea bajaría $1.685.104.

    “Es importante tener en cuenta que el descuento en precios por la exención depende del avance del proyecto, siendo más probable que aquellos con más del 80% de las unidades vendidas puedan ofrecer mayores descuentos. Además, si ese descuento permite que una vivienda reduzca su precio por debajo del tope de FOGAES, el comprador también accedería a la tasa subsidiada de 3,2%, inferior al 3,97% promedio de mercado”, señalaron desde Toctoc.

    “La ampliación desplaza ese umbral desde las 4.000 UF a las 6.000 UF, de modo que la franja donde ambos beneficios se potencian pasa a ubicarse entre 6.000 y 6.314 UF, y se extiende hasta 6.977 UF en los proyectos con mayor descuento. Llevando la simulación a ese caso extremo, un departamento de 6.977 UF podría reducir su precio en torno a un 14% hasta las 6.000 UF, lo que disminuiría el dividendo mensual en un 21,8%, desde $1.192.916 a $932.694, y reduciría la renta líquida mensual exigida para acceder al crédito en $867.404″, añade Toctoc.

    A pesar de las proyecciones positivas, Jorge Pino, economista senior de Toctoc, advierte sobre las limitaciones de estos beneficios en el contexto actual. “Las dos medidas se complementan: la exención baja el precio en toda la entrega inmediata y FOGAES baja la tasa en las viviendas de 4.000 a 6.000 UF, donde pasar de 3,97% a 3,2% equivale a un descuento de precio de 9,1%. Donde ambas coinciden el alivio se acumula y la renta exigida cae 13,6%. Pero el menor dividendo amplía la base de hogares que pueden calificar solo hasta cierto punto: siguen pesando factores críticos que no dependen ni del IVA ni de la tasa, como la necesidad de ahorro para el pie, el endeudamiento, la estabilidad laboral y las condiciones generales de las instituciones financieras”, aclara.

    Más sobre:Mercado inmobiliarioExención del IVAFogaesViviendasDividendo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Posiblidad de aluviones es “moderada”: Senapred mantiene alerta temprana preventiva en La Araucanía ante precipitaciones y viento

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Voraz incendio destruye cuartel de Bomberos en la comuna de Los Lagos

    Paro del transporte en Perú

    Hombre muere tras ser atacado con un arma blanca en Recoleta: se investiga presunta riña

    Delcy Rodríguez anuncia cambios en la presencia policial en las ciudades de Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Emisión de licencias médicas se acota por debajo de 600 mil mensuales ya por más de un año, desde denuncia de Contraloría

    Emisión de licencias médicas se acota por debajo de 600 mil mensuales ya por más de un año, desde denuncia de Contraloría

    2.
    Patricio Rey, presidente de Metro, y la noche santiaguina: “Antes la hora punta llegaba hasta más tarde, hoy hay una baja muy pronunciada a las 8”

    Patricio Rey, presidente de Metro, y la noche santiaguina: “Antes la hora punta llegaba hasta más tarde, hoy hay una baja muy pronunciada a las 8”

    3.
    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    4.
    Cristián Infante, CEO de Arauco: “Han cerrado muchas plantas de celulosa en el Hemisferio Norte, porque no pueden competir con los precios actuales; nosotros sí podemos”

    Cristián Infante, CEO de Arauco: “Han cerrado muchas plantas de celulosa en el Hemisferio Norte, porque no pueden competir con los precios actuales; nosotros sí podemos”

    5.
    Las propuestas de la CPC para modernizar el empleo público: incluye separar funcionarios de carrera con los de confianza política

    Las propuestas de la CPC para modernizar el empleo público: incluye separar funcionarios de carrera con los de confianza política

    6.
    Liquidador de matriz de Sartor objeta créditos de personas relacionadas a ex socios y del CEO de Nexus Chile

    Liquidador de matriz de Sartor objeta créditos de personas relacionadas a ex socios y del CEO de Nexus Chile

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Cómo beber café habitualmente podría influir en la grasa corporal, el músculo y las hormonas: esto dice un nuevo estudio

    Cómo beber café habitualmente podría influir en la grasa corporal, el músculo y las hormonas: esto dice un nuevo estudio

    Científicos crean un tratamiento que promete ralentizar el desarrollo del Alzheimer, según una investigación

    Científicos crean un tratamiento que promete ralentizar el desarrollo del Alzheimer, según una investigación

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Voraz incendio destruye cuartel de Bomberos en la comuna de Los Lagos
    Chile

    Voraz incendio destruye cuartel de Bomberos en la comuna de Los Lagos

    Hombre muere tras ser atacado con un arma blanca en Recoleta: se investiga presunta riña

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90
    Negocios

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    Aranceles: Chile expone sus argumentos ante representante de EE.UU. y gremios esperan señales concretas este martes

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Esta hormona que favorece la pérdida de peso también puede proteger el hígado, según una investigación

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B
    El Deportivo

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    La acusación que golpea al Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Hay jugadores con 15 kilos arriba de su peso ideal”

    “Gago me sorprendió”: Claudio Borghi y Johnny Herrera repasan al DT de la U tras la derrota en el Superclásico

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos
    Tecnología

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Review de la Canon EOS R6 V: cine en pocos pasos para creadores

    Hayden Panettiere: su madre brinda explosiva entrevista y surgen detalles de su estado de salud antes de su muerte
    Cultura y entretención

    Hayden Panettiere: su madre brinda explosiva entrevista y surgen detalles de su estado de salud antes de su muerte

    El despegue de la actriz Octavia Bernasconi: entre estrenos en Prime Video y la nueva cinta de Pablo Larraín

    Santi Carrillo: el director de Rockdelux y uno de los periodistas de música más importantes de España dará charlas en Chile

    Paro del transporte en Perú
    Mundo

    Paro del transporte en Perú

    Delcy Rodríguez anuncia cambios en la presencia policial en las ciudades de Venezuela

    Irán habla de “logros diplomáticos de gran valor” en los últimos contactos con Pakistán

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios