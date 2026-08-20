Datos Paula: tres exposiciones para mirar el mundo de otra manera

¿Qué sueña la muerte?

La artista chilena Paula Valenzuela Antúnez regresa a Santiago con ¿Qué sueña la muerte?, una exposición individual que reúne una nueva serie de pinturas abstractas de gran formato. Curada por Camila Alegría Zenteno y Daniel Aguayo Mozó, la muestra explora la transformación, la muerte y la espiritualidad a través del color, el gesto y la materia. Más que representar la muerte de manera literal, las obras proponen pensarla como un tránsito y un misterio, donde cada desaparición también puede dar paso a una nueva imagen.

La muestra marca el regreso a la escena santiaguina de Valenzuela después de varios años de circulación y residencia fuera de Chile. La artista, que vivió durante siete años en Buenos Aires, ha desarrollado parte de su trayectoria en ciudades como Berlín y París, donde ha realizado exposiciones y residencias, y también ha presentado su trabajo en Miami.

La exposición tendrá además un programa de actividades que incluye mediaciones y encuentros de lectura de poesía con Milagros Abalo Cea. También habrá un conversatorio sobre espiritualidad y transformación interna junto a la actriz Fernanda Urrejola, una de las creadoras de la serie La Casa de los Espíritus. Su participación no es casual: Urrejola tiene en su colección una obra de gran formato de Paula Valenzuela y ambas comparten desde hace un tiempo un grupo de conversación en torno a estos temas, que también atraviesan la exposición.

¿Qué sueña la muerte? será además parte de SAFA, la primera Semana del Arte de Santiago, un nuevo festival que reunirá a más de 150 espacios culturales de la capital.

¿Dónde? Galería CIMA, Merced 22, piso 11, Santiago.

¿Cuándo? Sábado 22 de agosto, jueves 27 de agosto y martes 1 de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas.

Entrada: Gratuita, con inscripción previa.

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Tus fantasmas son míos. Cines expandidos, voces amplificadas

La exposición Tus fantasmas son míos. Cines expandidos, voces amplificadas propone que las historias de los pueblos y las comunidades que han enfrentado situaciones de guerra, desplazamientos o cruces transnacionales dejen de ser ajenas en el momento en que un espectador las enfrenta en la pantalla. El título, tomado de un diálogo de Zanj Revolution, un largometraje del director argelino Tariq Teguia, le presta su voz a una pregunta que atraviesa la exhibición por completo: ¿hasta dónde la memoria y los fantasmas de otros pueden volverse propios?

Producida por Qatar Museums y coorganizada con Mathaf: Arab Museum of Modern Art, el Doha Film Institute y el futuro Art Mill Museum –también en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile–, la muestra curada por Matthieu Orléan, colaborador artístico de la Cinémathèque française, llega por primera vez a Latinoamérica como legado de la exitosa alianza del programa Years of Culture entre Qatar y Chile. Con más de 40 extractos de películas e instalaciones de artistas y cineastas del mundo árabe, África y el Sudeste Asiático, la exposición presentada en 2024 en el Palazzo Franchetti de Venecia durante la 60ª Bienal Internacional de Arte aterriza ahora en el Centro Cultural La Moneda.

“Nos interesa que el público pueda acercarse a relatos, imaginarios y experiencias que provienen de otros contextos”, señala Alejandra Valenzuela Oyanedel, directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda.

La exhibición está organizada en ocho secciones: Desiertos, Ruinas, Fronteras, Exilio, Futurismo, Cosmos, Incendios y Fantasma, y reúne obras de más de 40 artistas y cineastas, entre ellos Shirin Neshat, Ali Cherri, Sophia Al Maria y Ahmad Saleh. Una oportunidad para acercarse al cine y al videoarte desde otras geografías y perspectivas.

¿Dónde? Sala Pacífico, nivel -3 del Centro Cultural La Moneda.

¿Cuándo? Hasta el 11 de octubre de 2026, de martes a domingo, entre 10:15 y 18:00 horas.

Entrada: Liberada.

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Metamorfosis del jardín

Aunque se exhibe en Buenos Aires, Metamorfosis del jardín es también una muestra que habla de Chile. La exposición se presenta en el Centro Cultural MATTA -ubicado en la Embajada de Chile en Argentina y único espacio cultural del Estado chileno en el extranjero-, y reúne a tres artistas de distintas procedencias en una propuesta que busca fortalecer el diálogo y el intercambio entre las escenas artísticas de Chile y Argentina.

La muestra transforma sus salas en un universo de bosques, flores, tejidos y formas orgánicas a través de las obras de Guillermina Lynch, de Argentina; Irina Khatsernova, de Rusia; y la artista chilena Rita Soto Ventura. La pregunta que atraviesa todo el recorrido es qué nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza puede imaginar hoy el arte.

Y cada artista ensaya una respuesta distinta. Lynch construye un bosque transitable formado por ocho grandes tapices de terciopelo, que los visitantes pueden tocar, donde aparecen árboles, peces, ramas y orquídeas. Por detrás de los paneles, las raíces se transforman en palabras a través de fragmentos del poema Raíces, de Gabriela Mistral, incorporando al recorrido una de las voces fundamentales de la literatura chilena.

Irina Khatsernova, en tanto, trabaja con musgos, piedras, ramas, flores y otros materiales orgánicos para crear una instalación viva que irá cambiando durante los días que dure la exposición. Y Rita Soto Ventura lleva esa relación con la naturaleza al cuerpo a través de piezas de joyería contemporánea realizadas con microcestería en crin de caballo y fibras, en las que cruza arte, diseño y artesanía.

Como cierre de la muestra, el jueves 27 de agosto a las 18:00 horas habrá además una conferencia de la filósofa y escritora Sofía Di Scala, autora del texto de sala, quien abordará desde la filosofía, la literatura y la historia del arte las distintas maneras en que hemos imaginado nuestra relación con la naturaleza.

¿Dónde? Centro Cultural MATTA, Embajada de Chile en Argentina. Tagle esquina Av. del Libertador, Buenos Aires. Ingreso por Plaza República de Chile.

¿Cuándo? Del 14 al 28 de agosto, de martes a sábado, entre 12:00 y 19:00 horas.

Entrada: Libre y gratuita.