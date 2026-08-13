Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026
El festival de teatro llega con una cartelera que invita a niñas, niños y sus familias a descubrir nuevas historias, jugar, emocionarse y conversar. Además, los socios de La Tercera podrán acceder a un 25% de descuento en sus entradas.
La 19ª edición del Festival Internacional de Teatro Familiar se realizará entre el 8 y el 23 de agosto, con 33 obras de compañías chilenas e internacionales. La cartelera también se extenderá con funciones en La Pintana, Lampa, San Ramón, Concepción y Rapa Nui. Bajo el lema “Sembremos nuevos mundos”, esta nueva versión busca hacer del teatro un espacio de encuentro, imaginación y experiencias compartidas.
A continuación te recomendamos tres obras imperdibles que serán parte del festival.
1. La Caracol
Pensada para bebés y niños desde los 6 meses, “La Caracol” propone una experiencia donde la danza contemporánea, los sonidos y las texturas se mezclan para contar la historia de una pequeña caracola que vive refugiada en su caparazón y que poco a poco se atreve a descubrir el mundo que la rodea.
El montaje del Colectivo Escénico La Enredadera, de Valparaíso, busca acercar a la primera infancia a temas como la diversidad, la solidaridad y el valor de tomar decisiones, en una puesta en escena de 35 minutos diseñada para despertar los sentidos y la imaginación.
“La Caracol” se presentará el sábado 22 y domingo 23 de agosto a las 12:00 y 16:00 horas en el Teatro Mori Vitacura. Las entradas tienen un valor de $10.000 para público general y $5.000 para niñas, niños, estudiantes y personas de la tercera edad.
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2. Tesoro
Inspirada en la figura y el legado de Gabriela Mistral, “Tesoro” invita al público a recorrer el espacio público de GAM a través de un audiorecorrido cocreado y protagonizado por niños y niñas de entre 7 y 15 años. La experiencia transforma las plazas en un escenario de exploración, memoria y juego de pistas, acercando la mirada de Gabriela Mistral sobre la infancia y la educación de una manera lúdica y participativa.
“Los tesoros de un espacio como GAM se revelan gracias a la mirada de los niños quienes sin la urgencia productiva del adulto, conceden atención a lo que damos por hecho, ahí el patrimonio de un lugar se revela de una forma muy concreta”, dice su directora, Paula Aros Gho.
La experiencia dura 60 minutos y se realiza al aire libre, por lo que es necesario llevar un teléfono móvil cargado, con acceso a internet, además de audífonos personales. Se recomienda también asistir con ropa cómoda y poco peso, ya que el recorrido implica caminar por las instalaciones de GAM.
“Tesoro” se presentará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, a las 17:30 horas, en el recorrido por las Plazas GAM. Las entradas tienen un valor de $8.000 para público general y $5.000 para niñas, niños, estudiantes y personas de la tercera edad.
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El Monstruo triste tras la puerta secreta
¿Cómo hablar con niños y niñas sobre la muerte, la pérdida y el dolor? “El Monstruo triste tras la puerta secreta” busca abrir esa conversación a través del teatro, con una historia que combina actuación, teatro de objetos, poesía visual y música en vivo. La obra muestra la historia de Alicia, quien vive entre cuatro paredes y una puerta que tiene prohibido abrir. Pero por las noches escucha sollozos al otro lado y, mientras los adultos prefieren guardar silencio, ella decide acercarse a aquello que todos temen mirar.
La nueva obra de la compañía La Monomito combina teatro, música en vivo y una puesta en escena pensada para abordar temas como el dolor, la pérdida y el duelo desde una mirada sensible y cercana. Recomendada para mayores de 7 años, tiene una duración de 60 minutos y busca convertirse también en un punto de partida para que niños, niñas y adultos puedan conversar sobre emociones que muchas veces son difíciles de nombrar.
La obra se presentará los domingos 16 y 23 de agosto a las 12:00 y 16:00 horas en el Teatro Mori Parque Arauco. Las entradas tienen un valor de $10.000 para público general y $5.000 para niñas, niños, estudiantes y personas de la tercera edad.
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Las entradas para FAMFEST 2026 se encuentran disponibles a través de Passline y en las boleterías de cada sala. Si eres socio vigente de La Tercera puedes disfrutar de un 25% de descuento en el precio de tus entradas ingresando tu RUT en la compra. Aquí puedes revisar las obras para las cuales se encuentra disponible el beneficio.
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