Irán advierte a Estados Unidos de que incurre en “un error de cálculo aún mayor” que la guerra si cree que controla Ormuz

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este jueves que Estados Unidos ha incurrido en “un error de cálculo aún mayor” con respecto al estrecho de Ormuz del que hizo de la guerra, en lo que parece una nueva respuesta al presidente Donald Trump, quien se jactó de tener bajo control la situación.

Araqchi ha explicado que Estados Unidos lleva calculando mal durante mucho tiempo debido a los fallos de sus informes de Inteligencia, primero con la guerra, pero “ahora un error de cálculo aún mayor con el estrecho de Ormuz”.

“Peor que las noticias falsas es la Inteligencia falsa. Cuidado”, ha advertido el ministro de Exteriores iraní en un mensaje en redes sociales, que concluye remarcando que Alá es “más grande que cualquier poder en la Tierra”.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos afirmó tener bajo control la situación en el estrecho de Ormuz. “Es nuestro”, aseguró, al tiempo que advirtió a Irán de que recibirían de nuevo “una paliza” si en algún momento intentaban algo. “Ahora mismo estamos en una posición muy buena”, reiteró.

En respuesta, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), organismo creado por Teherán para gestionar el tráfico marítimo a través de Ormuz, restó credibilidad a estas “repetidas” afirmaciones de las autoridades estadounidenses. “No cambian la realidad”, apuntó.

“El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán”, zanjó la PGSA en una breve nota en redes sociales.

El tira y afloja entre las partes continúa y mientras Trump sugiere nuevas sanciones económicas sin descartar aún la posibilidad de más ataques para reabrir el estrecho de Ormuz, Irán solo contempla tal posibilidad si EEUU pone fin a los bloqueos de sus puertos y libera los activos congelados en bancos extranjeros.

Asimismo, Irán condiciona también el libre tránsito por el estrecho de Ormuz a un alto el fuego fiable que incluya también a Líbano y la Franja de Gaza, objetivos permanentes de las aspiraciones territoriales de Israel, que ya ha advertido de que no apoyará ningún tipo de acuerdo que requiera cesar sus ataques.