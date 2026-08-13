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    Exministro Pérez afirma que Matthei se equivoca al criticar la agenda de seguridad del gobierno: “Por algo salió quinta”

    El exministro del Interior rechazó los dichos de la otrora carta presidencial de Chile Vamos, en el sentido de que un eventual despliegue de las FF.AA. en barrios “no sirve”, al asegurar que “los militares son disciplinados, subordinados y se tienen que adecuar”. Asimismo, afirmó que con su campaña presidencial, Matthei “nos llevó al quinto lugar y nadie se hace cargo del tema todavía".

    Por 
    Lya Rosen
    El exministro del Interior y Seguridad Pública de Sebastián Piñera, Víctor Pérez en conversación con con Mónica Rincón y Paula Catena en el podcast Cómo te lo explico. Captura de pantalla.

    El exministro del Interior y Seguridad Pública de Sebastián Piñera, Víctor Pérez, se refirió este miércoles a las opiniones de Evelyn Matthei sobre las propuestas de seguridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast, en especial al uso de las Fuerza Armadas para combatir el crimen en un nuevo estado de excepción constitucional.

    Esto luego de que la excandidata presidencial abordara nuevamente la mañana del miércoles, en el marco de del lanzamiento de un estudio en la Pontificia Universidad Católica de Chile, las propuestas de seguridad del Ejecutivo y abordara, en particular, la posibilidad de establecer una reforma constitucional para permitir que militares estén en las poblaciones.

    “Uno se pregunta si eso de verdad tiene por objeto mejorar la seguridad, que es algo que acongoja a la mayoría de los chilenos, o si tiene nuevamente por objeto más bien polarizar”, señaló la exalcaldesa de Providencia.

    Para luego indicar que la medida de militares en barrios “no sirve”, como ya había apuntado el día antes en radio Pauta, cuando dijo que “ningún militar te va a aceptar eso”. Tras esto, instó a no caer en discusiones que terminen ocupando el debate público sin resolver el problema de fondo.

    Ante estas afirmaciones, en conversación con Mónica Rincón y Paula Catena en el pódcast Cómo te lo explico, Pérez fue enfático al indicar que lo que plantea su correligionaria gremialista está equivocado, apuntando en especial a lo que Matthei expresó sobre los militares.

    “Es otra afirmación muy equivocada. Ningún militar acepta esto. Esa es una exageración muy grave”, aseguró el también militante UDI sobre los dichos de su compañera de partido político. “Los militares son disciplinados, subordinados y se tienen que adecuar”, aseveró.

    El exministro del Interior y Seguridad Pública de Sebastián Piñera, Víctor Pérez en conversación con con Mónica Rincón y Paula Catena en el podcast Cómo te lo explico. Captura de pantalla.

    Para luego recalcar que también es erróneo lo señalado por Matthei respecto de que el objetivo de las medidas del gobierno sería polarizar: “Aquí la agenda de seguridad es darle tranquilidad a las personas”.

    “Tú, al requerir herramientas nuevas, como estos gobiernos democráticos que respetan el Congreso, respetan las instituciones, respetan la constitución, tienes que ir al Congreso a debatirlas”, argumentó Pérez.

    Poco después, ante el comentario de que con tales apreciaciones la excandidata presidencial parece de oposición, el exsenador indicó “habría qué preguntarle a ella, yo creo que por algo salió quinta”, en referencia al lugar que obtuvo en la pasada elección presidencial como abanderada de Chile Vamos.

    Algo que ocurrió, a su parecer, “porque equivocó el discurso, el discurso de la campaña era contra el gobierno”. Para después añadir que “su error fue llegar y atacar a Kast cuando ese no era el rival para nuestro lado”.

    Además, dijo creer que Matthei no fue objeto de un ataque de la entonces carta republicana, sino que “ella atacó políticamente”, añadiendo que no tiene claro lo de los ciberataques que ella dijo recibir “de parte de bots republicanos”.

    En este marco, concluyó afirmando que Matthei “nos llevó al quinto lugar y nadie se hace cargo del tema todavía”, los que, a su juicio, deberían ser “los que dirigían la campaña”.

    Más sobre:Víctor PérezExministroEvelyn MattheiSeguridadJosé Antonio KastFuerzas ArmadasUDIQuinto lugarBotsNacional

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