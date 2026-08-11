Juez Daniel Urrutia también apuesta a que el TC suspenda su cuaderno de remoción por viajar fuera de Chile con licencia

Al igual que varios de sus pares, el pasado miércoles 5 de agosto el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Daniel Urrutia, presentó un requerimiento de inconstitucionalidad para frenar el cuaderno de remoción que abrió en su contra la Corte Suprema, por haber viajado al extranjero estando con licencia médica. La acción ante el TC la hizo representado por su abogado Carlos Quezada.

El magistrado -que en su sumario fue sobreseído de un cargo y absuelto por prescripción en otro cargo- recurrió en contra de los artículos 40 y 41 del Auto Acordado del Acta 108 del máximo tribunal, que regula los procedimientos para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial.

La determinación del magistrado se da luego de que el pleno de la Corte Suprema revisara todos los sumarios que efectuaron las distintas cortes de apelaciones del país y decidiera emprender acciones más severas respecto de algunos de los funcionarios.

Hasta ahora, como ha publicado este medio, hay al menos 56 cuadernos de remoción abiertos por este motivo, aunque según fuentes judiciales la cifra es mayor ya que luego de la única comunicación que entregó el pleno, se han abierto más procesos por responsabilidad ministerial. Todo en función del artículo 80 de la Constitución.

En el caso de Urrutia, se estableció que en 2022 salió del país hacia Ecuador estando con licencia médica, aunque su defensa ha argumentado que el periplo está directamente relacionado con un padecimiento médico. Viajó, como ha dicho, para someterse a una terapia amazónica. Por lo mismo, descartan cualquier infracción o irregularidad.

Como sea, el mencionado juez no es el único que ha seguido la opción de hacer sus descargos al TC. El primero que inició esta batalla fue el juez de familia de Antofagasta, Jorge Saavedra, quien el 8 de julio presentó un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) también representado por el abogado Carlos Quezada.

El magistrado Saavedra fue investigado en su momento por viajar fuera de Chile con reposo médico y la Corte de Antofagasta lo sancionó con el castigo más alto que contempla el Código Orgánico de Tribunales, es decir, la suspensión de funciones hasta por cuatro meses.

Saavedra logró suspender la tramitación de su cuaderno de remoción y con eso abrió la puerta para que otros judiciales tomen su mismo camino.

El segundo requerimiento de este tipo ingresó el domingo 2 de julio, cuando la jueza del 10° Juzgado de Garantía de Santiago María Verónica Arancibia también replicó la misma arremetida. La magistrada enfrentó un sumario por viajar con licencia y recibió la sanción de suspensión por 60 días.

A todos ellos también se suma el juez del Juzgado de Letras de Constitución Gustavo Benavente. Cuando se abrió el sumario en su contra, el pleno de la Corte de talca lo suspendió por cuatro meses.

La propia Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, por su parte, también se encuentra alistando un requerimiento, en atención a que consideran que la Corte Suprema no ha respetado el debido proceso y que estaría poniendo en riesgo la independencia judicial. Esta arremetida no hará alusión a casos particulares, sino que es en función de afectaciones que estiman se han hecho al gremio en su totalidad.

En el caso de la presentación de Urrutia, como se observa en el expediente de la causa, será revisada por la Primera Sala.