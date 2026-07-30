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    TC abre la puerta para congelar todos los cuadernos de remoción de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica

    El juez de familia de Antofagasta Jorge Saavedra requirió ante la magistratura constitucional. La Segunda Sala admitió a trámite su reclamo y ordenó la suspensión de la gestión pendiente ante el máximo tribunal. El hecho sentará un precedente que podría ser replicado por los casi 60 magistrados que están en la misma situación.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    María Catalina Batarce
    La Segunda Sala del Tribunal Constitucional. Foto: TC.

    Tal como ya estaba previsto, los jueces afectados por la apertura de cuadernos de remoción -por parte de la Corte Suprema- por haber incurrido en una falta a la probidad luego de viajar al extranjero estando con licencia médica, empezaron a requerir de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra normas del auto acordado que regula el Acta 108.

    Este camino incluso ha sido respaldado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM). El gremio judicial había anunciado que entregará apoyo jurídico a sus asociados con cuaderno de remoción.

    En el proceso que analizará la buena conducta de los jueces están siendo representados por el abogado Ciro Colombara, pero el gremio a su vez estaba buscando otro abogado para activar la vía del TC.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El reclamo apunta a que algunas normas del auto acordado del Acta 108 son inconstitucionales en abstracto ya que los jueces que ya fueron indagados en sus respectivas cortes de apelaciones, también en sede disciplinaria, estuvieron bajo el escrutinio de los sumarios.

    Por lo tanto para los jueces que fueron sobreseídos o absueltos, el proceso por el artículo 80 de la Carta Fundamental implicaría una vulneración al debido proceso y también al principio de non bis in idem.

    Lo que estaba contemplado como una posibilidad, este jueves se concretó con el primer caso. Se trata del juez de familia de Antofagasta Jorge Saavedra quien el 8 de julio presentó un requerimiento de inconstitucionalidad representado por el abogado Carlos Quezada.

    El magistrado Saavedra fue investigado por viajar fuera de Chile con reposo médico y en su momento la Corte de Antofagasta lo sancionó con el castigo más alto que contempla el Código Orgánico de Tribunales, es decir, la suspensión de funciones hasta por cuatro meses.

    El requerimiento quedó alojado en la Segunda Sala del TC y este miércoles fue admitido a trámite. Junto con eso, en una decisión dividida, la sala estuvo por acoger la solicitud del magistrado y suspender el cuaderno de remoción que prontamente se iba a ventilar ante la Corte Suprema.

    Por suspender estuvieron a favor los ministros Raúl Mera y Mario Gómez junto a las ministra María Pía Silva y Catalina Lagos. La única disidente fue la ministra Marcela Peredo, quien fue del parecer de no dar lugar a la suspensión de la gestión pendiente ya que dicha medida no corresponde respecto de autos acordados, como sería el Acta 108.

    Lo que está ocurriendo con el juez Saavedra sentará un precedente para todos los otros magistrados que quieran activar esta vía ante el TC. Esto implica que la Suprema no podrá tramitar los cuadernos que queden suspendidos.

    Lo que aún está por verse es cuántos de los jueces recurrirán por esta vía. Hasta ahora se sabe que al menos 56 magistrados enfrentarán cuadernos de remoción, sin embargo, fuentes judiciales aseguran que no todos los afectados creen que el camino del TC es el adecuado y muchos apuestan solo a defenderse ante el pleno de la Suprema y exponer los argumentos para convencer a los supremos que su conducta no puso en riesgo la imagen del Poder Judicial.

    Más sobre:TCCorte SupremaLicencias médicasCuadernos de remoción

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