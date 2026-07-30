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    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    De forma inédita, el Minsal emitió una alerta sanitaria por hantavirus en Chile: conoce los síntomas, las actividades con mayor riesgo de contagio y las medidas clave para prevenir la enfermedad.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus Tendencias / La Tercera

    Por primera vez, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró una alerta sanitaria por hantavirus para todo Chile, que regirá hasta el 31 de julio. Hasta la semana pasada se registraron 46 contagios y 18 fallecidos, lo que significa que la enfermedad tendría una letalidad de hasta 39%, según confirmaron las autoridades.

    Esta alerta es preventiva y permite que las autoridades puedan tomar medidas extraordinarias para vigilar y controlar los casos. “No implica que exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada”, aclararon desde el Minsal.

    Sin embargo, hay que recordar que el hantavirus es una enfermedad endémica de Chile, transmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país. Y contrario a la creencia común, no es un virus exclusivo del verano.

    Pero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué actividades cotidianas son las más riesgosas y cómo podemos cuidarnos?

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus Tendencias / La Tercera

    Síntomas del hantavirus en Chile

    En conversación con La Tercera, la Dra. María Luz Endeiza, infectóloga pediátrica y jefa del Vacunatorio de Clínica Universidad de los Andes explica que los síntomas del hantavirus pueden ser fáciles de confundir con otras afecciones o enfermedades.

    Sin embargo, cuando se presentan juntos, hay que ponerles particular atención. Entre ellos, están:

    • Fiebre alta.
    • Dolores musculares.
    • Dificultad respiratoria.
    • Vómitos.
    • Diarrea.

    “Después de estos primeros días, puede producirse un cambio súbito, es decir, que aparece una dificultad respiratoria extrema. Incluso, por ejemplo si en una radiografía de tórax el día anterior estaba normal, al día siguiente puede mostrar un compromiso generalizado”.

    Es por ello que, de acuerdo a la doctora, un deterioro brusco del estado general debe ser atendido de forma urgente. Eso sí, el período de incubación es largo y puede extenderse hasta un mes y medio después del contacto.

    “Además, la persona tiene que informar si realizó alguna actividad de riesgo”, asegura. Es clave conocer cuáles son, y es que no es necesario haber visto a un ratón para que exista un contagio.

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Las actividades con más riesgo de contagio por hantavirus

    “El virus está distribuido en todo Chile, pero es más frecuente en las zonas del sur, por un tema relacionado con los bosques, la leña y las cabañas”, explica la Dra. Endeiza.

    Sin embargo, “no hace falta haber visto al ratón” para contagiarse, asegura. El simple hecho de entrar en contacto con ambientes o superficies contaminadas con orina, fecas o saliva de roedores silvestres infectados, puede provocar la enfermedad.

    Por ello, entre las actividades cotidianas con más riesgo de contagio suelen ser:

    • Limpiar cabañas, bodegas o galpones que han permanecido cerradas sin protección, como mascarillas, guantes y uso de cloro.
    • Visitar zonas de riesgo.
    • Acampar o dormir sobre el suelo.
    • Recolectar leña o mover pilas de madera.
    • Ir a lugares o recintos abandonados.
    • Dejar comida expuesta (es una vía de contagio menos común).

    Entre las medidas más efectivas para prevenir el contagio en cabañas, galpones o parcelas, la doctora recomienda comenzar rociando cloro en todas las superficies, dado que este producto inactiva el virus.

    “También hay que evitar barrer levantando polvo, para no aerosolizar partículas, y utilizar siempre mascarilla y guantes, tanto para evitar el contacto indirecto como para no respirar aire que pudiera contener partículas con el virus”.

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