SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca

    El entrenador de los celestes ratificó que Francisco González jugará por última vez con el club en la revancha con los xeneizes, por la Copa Sudamericana. Su futuro está en México. Otro de los destacados puede partir de Rancagua.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    O'Higgins pierde a su figura, que se despedirá en la revancha con Boca Juniors. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    O’Higgins tendrá uno de los partidos más importantes de su historia este jueves, recibiendo a Boca Juniors por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La semana pasada, en La Bombonera, ganaron los argentinos por 1-0 con gol de Miguel Merentiel. La llave está abierta y la ilusión está en la tienda de Rancagua para dar la campanada y superar a los xeneizes, que reservaron a los titulares ante Riestra el pasado fin de semana (al igual que los celestes, contra Deportes Concepción).

    En la previa al cotejo, el técnico Lucas Bovaglio habló sobre su escuadra y cómo afrontará la vuelta. “El grupo está bien, hay una linda energía a la hora de entrenar. Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, puede llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico. Hoy recién pudimos trabajar como nos gusta ante todo lo ocurrido con las lluvias”, manifestó el transandino, en rueda de prensa.

    Sobre la clave para intentar remontar el marcador, Bovaglio sostuvo: “No hay que hacer el segundo gol antes que el primero. Hay que ir trabajando un partido complejo ante un muy buen rival. Hemos ensayado penales. Si logramos la diferencia necesaria, mejor, pero ya va a ser demasiado complejo ganarlo y veremos si nos alcanza para llegar a otra fase. Vamos a ir a buscar el partido, tratar de ser protagonismo, incomodar a Boca, presionarlos. No es un partido para salir a ver qué pasa, tendremos que hacer el desgaste. Ojalá tengamos la lucidez necesaria”.

    “Tenemos que repetir la postura, jugar de igual a igual, darle valor a la pelota cuando la tenemos. Me gustaría que no ocurra lo del minuto fatídico en el gol de Boca, fuimos retrocediendo cuando perdimos la pelota y no le dimos batalla al jugador que no debemos dejar pensar, que es (Leandro) Paredes”, añadió.

    La despedida de su figura

    Francisco González disputará su último partido con la camiseta celeste. Uno de los mejores futbolistas del fútbol nacional dejará O’Higgins. Su futuro está en México. Específicamente, se unirá a Xolos de Tijuana, que comanda Sebastián Abreu.

    El propio Bovaglio ratificó que este jueves será la despedida de su diferencial y que ya trabajan en un sustituto. “Mañana será el último partido de Pancho González acá... Estamos buscando un reemplazo para Pancho con tal de no despotenciar al plantel”, dijo el entrenador.

    Otro que tiene chances de salir es Martín Sarrafiore. El mediocampista argentino también es tentado desde la Liga MX. El Atlante, que dirige Miguel “Piojo” Herrera, puja por su fichaje. El propio exseleccionador de México lo dio prácticamente por hecho. “Sobre lo de Martín, es una posibilidad. Ha sido tan bueno el semestre de este equipo que varios han recibido ofertas y veremos si es su último partido. No tengo certezas, no sé si es una salida asegurada”, comentó el DT al respecto.

    Con la opción de perder a dos de sus principales nombres propios, O’Higgins prepara la revancha contra Boca. Si supera este obstáculo, se enfrentará en octavos de final a Recoleta de Paraguay.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaO'HigginsFrancisco GonzálezMartín SarrafioreLucas BovaglioFútbol nacionalXolos de TijuanaAtlante

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra ministros por críticas y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización

    Ganancias de Enap se disparan en el primer semestre y la estatal registra cinco años y medio de resultados positivos

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    FNE aprueba asociación de Salfacorp y Mallplaza para la construcción de multifamily en La Florida

    Expertos anticipa que las empresas chilenas pueden beneficiarse en Perú en el gobierno de Fujimori

    Lo más leído

    1.
    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    “Golpe de marketing en peligro de desvanecerse”: el mundo reacciona ante el cambio de nombre de Vozinha en Colo Colo

    2.
    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    “Nunca regresó; presumiblemente bajo la influencia de terceros y agentes”: en Rusia exigen el retorno de Jordhy Thompson

    3.
    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    4.
    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    Hay siete partidos sospechosos: la investigación que golpea a Gianni Infantino por presuntos amaños en el Mundial 2026

    5.
    La multa que debe pagar Colo Colo si Vozinha utiliza su apodo sin la autorización de la ANFP

    La multa que debe pagar Colo Colo si Vozinha utiliza su apodo sin la autorización de la ANFP

    6.
    El exorbitante sueldo que ganará Gianni Infantino si logra vender el Mundial

    El exorbitante sueldo que ganará Gianni Infantino si logra vender el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Rating del miércoles 29 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Revisa los resultados de asignación del FUAS para becas estudiantiles y gratuidad

    Revisa los resultados de asignación del FUAS para becas estudiantiles y gratuidad

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca
    Chile

    Arrau confirma investigación por cirugías estéticas de esposa del general director de Carabineros cubiertas por Dipreca

    Diputada Hube (UDI) y agenda valórica: “El propio Presidente Kast dijo en campaña que estos eran temas que no iban a ser prioridad”

    Caso Bernarda Vera: Rabat afirma que existen otros casos de personas incorporadas erróneamente en listado de detenidos desaparecidos

    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra ministros por críticas y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones
    Negocios

    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra ministros por críticas y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización

    Ganancias de Enap se disparan en el primer semestre y la estatal registra cinco años y medio de resultados positivos

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago
    Tendencias

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino
    El Deportivo

    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    Árbitro de la final de la Copa del Mundo revela parte de su conversación con Lionel Messi durante el partido

    Varios pájaros de un tiro: Roberto Gutiérrez emplaza a Roberto Tobar y al Sifup para exigir sanción a Héctor Jona

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”
    Cultura y entretención

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”

    Laura Chivite, escritora española: “Cada vez hay más figuras maternas alternativas y familias no normativas”

    Olivia Wilde y la elogiada cinta La Invitación: “Me volví mucho menos cínica respecto al matrimonio”

    España y Marruecos pactan la devolución “lo antes posible” de “todos” los migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta en los últimos días
    Mundo

    España y Marruecos pactan la devolución “lo antes posible” de “todos” los migrantes que entraron ilegalmente a Ceuta en los últimos días

    Empleados del sector tecnológico piden a EE.UU. liderar esfuerzo global para gestionar riesgos de la IA avanzada

    Francia condena la violación del espacio aéreo de Polonia durante los ataques rusos contra Ucrania

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)