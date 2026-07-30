“Mañana será el último partido”: Lucas Bovaglio confirma la despedida de la figura de O’Higgins en el duelo ante Boca

O’Higgins tendrá uno de los partidos más importantes de su historia este jueves, recibiendo a Boca Juniors por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. La semana pasada, en La Bombonera, ganaron los argentinos por 1-0 con gol de Miguel Merentiel. La llave está abierta y la ilusión está en la tienda de Rancagua para dar la campanada y superar a los xeneizes, que reservaron a los titulares ante Riestra el pasado fin de semana (al igual que los celestes, contra Deportes Concepción).

En la previa al cotejo, el técnico Lucas Bovaglio habló sobre su escuadra y cómo afrontará la vuelta. “El grupo está bien, hay una linda energía a la hora de entrenar. Tenemos un par de dudas, pero el equipo está bien y las ganas, el deseo, puede llegar a suplir alguna falencia que podamos tener desde lo físico. Hoy recién pudimos trabajar como nos gusta ante todo lo ocurrido con las lluvias”, manifestó el transandino, en rueda de prensa.

Sobre la clave para intentar remontar el marcador, Bovaglio sostuvo: “No hay que hacer el segundo gol antes que el primero. Hay que ir trabajando un partido complejo ante un muy buen rival. Hemos ensayado penales. Si logramos la diferencia necesaria, mejor, pero ya va a ser demasiado complejo ganarlo y veremos si nos alcanza para llegar a otra fase. Vamos a ir a buscar el partido, tratar de ser protagonismo, incomodar a Boca, presionarlos. No es un partido para salir a ver qué pasa, tendremos que hacer el desgaste. Ojalá tengamos la lucidez necesaria”.

“Tenemos que repetir la postura, jugar de igual a igual, darle valor a la pelota cuando la tenemos. Me gustaría que no ocurra lo del minuto fatídico en el gol de Boca, fuimos retrocediendo cuando perdimos la pelota y no le dimos batalla al jugador que no debemos dejar pensar, que es (Leandro) Paredes”, añadió.

La despedida de su figura

Francisco González disputará su último partido con la camiseta celeste. Uno de los mejores futbolistas del fútbol nacional dejará O’Higgins. Su futuro está en México. Específicamente, se unirá a Xolos de Tijuana, que comanda Sebastián Abreu.

El propio Bovaglio ratificó que este jueves será la despedida de su diferencial y que ya trabajan en un sustituto. “Mañana será el último partido de Pancho González acá... Estamos buscando un reemplazo para Pancho con tal de no despotenciar al plantel”, dijo el entrenador.

Otro que tiene chances de salir es Martín Sarrafiore. El mediocampista argentino también es tentado desde la Liga MX. El Atlante, que dirige Miguel “Piojo” Herrera, puja por su fichaje. El propio exseleccionador de México lo dio prácticamente por hecho. “Sobre lo de Martín, es una posibilidad. Ha sido tan bueno el semestre de este equipo que varios han recibido ofertas y veremos si es su último partido. No tengo certezas, no sé si es una salida asegurada”, comentó el DT al respecto.

Con la opción de perder a dos de sus principales nombres propios, O’Higgins prepara la revancha contra Boca. Si supera este obstáculo, se enfrentará en octavos de final a Recoleta de Paraguay.