Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

Uno de los beneficios que están dirigidos a los estudiantes del país corresponde al Bono Logro Escolar, que cuenta con una entrega anual durante el segundo semestre.

Dicho bono se facilita a alumnos con un desempeño académico sobresaliente, mientras que el grupo familiar también debe cumplir con requisitos socioeconómicos.

Se trata de un programa que es parte del Ingreso Ético Familiar y no cuenta con un proceso de postulación, por lo que se asigna de forma automática a las familias beneficiarias.

Cómo recibir el Bono Logro Escolar

El Bono Logro Escolar se facilita a familias que cumplen con los siguientes requisitos:

Reciben beneficios del Ingreso Ético Familiar.

Se encuentran dentro del 30% de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares.

Cuentan con un estudiante menor de 24 años, que curse entre quinto básico y cuarto medio, y que pertenezca al 30% de mejor rendimiento de su promoción.

Al cumplir con lo mencionado se permite acceder al beneficio, que dispone de dos tramos para su entrega:

$85.057 para alumnos dentro del primer 15% de mejor rendimiento.

$51.036 para alumnos dentro del segundo 15% de mejor rendimiento.

Los valores fueron actualizados por el sitio ChileAtiende, tras el reajuste que se realizó a inicios de año.

El sitio de trámites también aclara que el grupo familiar puede recibir el beneficio por más de un integrante.

Además, el aporte es compatible con otros subsidios estatales, por lo que el pago podría sumarse a más transferencias dirigidas al grupo familiar.

Los detalles de la entrega de este programa se suelen informar mediante el sitio bonologroescolar.cl. De momento, la plataforma indica los resultados de 2025, mientras que se debe considerar que el pago anterior se realizó durante septiembre a través de CuentaRUT.