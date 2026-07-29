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    Microsoft reporta resultados por sobre lo esperado y acción sube

    “La fortaleza de Microsoft Cloud e IA impulsa los resultados del cuarto trimestre", dijo la empresa tras reportar sus resultados.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Gonzalo Fuentes

    Microsoft informó sus resultados trimestrales que se ubicaron por sobre las expectativas del mercado.

    La fabricante de software reportó ingresos por US$90.010 millones frente a los US$87.620 millones previstos y crecieron un 18% versus el trimestre anterior.

    La fortaleza de Microsoft Cloud e IA impulsa los resultados del cuarto trimestre (fiscal)", dijo la firma en un comunicado.

    En tanto, las ganancias fueron de US$35.800 millones y aumentaron un 31% “según los principios contables generalmente aceptados (GAAP)”.

    “Varios factores puntuales impactaron nuestros resultados financieros del trimestre en comparación con las proyecciones publicadas el 29 de abril de 2026, lo que resultó en un beneficio de $0.27 en las ganancias diluidas por acción”, dijo Microsoft en un comunicado.

    En detalle, la firma comentó que los buenos desempeños se dieron en un contexto de que se “incluyen una ganancia de US$3.200 millones por nuestra inversión en Anthropic y gastos menores a los esperados relacionados con el Programa de Jubilación Voluntaria, que fueron parcialmente compensados ​​por los gastos de indemnización y los cargos por deterioro en Xbox”.

    “Al ajustar estos factores, superamos las expectativas en ingresos, ganancias operativas y ganancias diluidas por acción”, agregó.

    Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft, destacó que “este año, los ingresos de Azure superaron los US$100.000 millones por primera vez, y Microsoft 365 Copilot alcanzó más de 30 millones de licencias de pago, lo que refleja la confianza que los clientes depositan en nosotros para impulsar su transformación digital mediante IA”.

    “Hemos cerrado un trimestre sólido para finalizar el año fiscal, destacando los ingresos de Microsoft Cloud de US$59.300 millones, un 27% más que el año anterior”, agregó Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft.

    Ante este contexto, las acciones de Microsoft subían 8,03%.

    Más sobre:Resultados de EmpresasMicrosoft

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