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    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026

    “El CAE no estaba en las finanzas públicas (…) Eso no estaba en la Ley de presupuesto", afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien espera que la recaudación llegue a US$ 300 millones en 2027.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz en seminario Moneda Patria Investment MARIO TELLEZ

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó ante el mundo privado los principales pilares y ejes del proyecto de megarreforma del gobierno, el cual está “prácticamente aprobado” en el Congreso tras el visto bueno del Senado y la Cámara de Diputados al grueso de la iniciativa.

    En el Seminario Anual XXII From Global to Local, organizado por Moneda Patria Investment, el secretario de Estado hizo un repaso de los principales contenidos de la iniciativa y, en ese contexto actualizó algunas cifras relativas de los resultados de la gestión para elevar los niveles de recaudación y mejorar la situación de las arcas fiscales.

    En este punto, Quiroz destacó especialmente las gestiones para agilizar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), revelando que a la fecha han logrado recaudar US$ 109 millones, cifra considerablemente superior a los US$ 23,1 millones anotados “en todo el 2025”.

    El secretario de Estado adelantó que la expectativa del gobierno es cerrar el ejercicio 2026 con una recaudación en torno a los US$ 200 millones y saltar a US$ 300 millones en 2027.

    “El CAE no estaba en las finanzas públicas (…) Eso no estaba en la ley de presupuesto, no estaba considerado en los ingresos. El próximo año esperamos recaudar US$ 300 (millones) y sobre todo esperamos que con las medidas que se están tomando en el proyecto de ley no tengamos que comprar, bajo la línea, todos los años, $ 400.000 millones a $ 500.000 millones de cartera vencida de los bancos. Ojalá sea la mitad de eso y mucho menos”, sostuvo.

    Deuda del CAE

    De acuerdo a la última información emanada por Tesorería, en base a datos de la Comisión Ingresa, el 25% de las personas que están estudiando lo hacen con CAE, mientras que las personas que ya egresaron y que están al día pagándole al banco son el 28%. Aquellos en mora, ya con cartera ejecutada, corresponden a un 47%.

    Desde el punto de vista de los montos, el organismo detalló que de los 558 mil deudores que están en mora en la cartera de la Tesorería por CAE, al ser segmentados en grupos, casi al 90% tienen ingresos inferiores a $1,5 millones.

    En materia de rango etario por otra parte, el 50% de los deudores se encuentran en un rango de 30-35 años, y al ampliar el rango, el 70% de la deuda se concentra entre 29 y 37 años.

    Estudiantes universitarios
    13 Agosto 2024 Estudiantes Universitarios Foto: Andres Perez Andres Perez

    En abril pasado, la Tesorería informó el inicio de las acciones de embargos y retenciones de bienes financieros dirigidas a deudores del CAE con ingresos mensuales superiores a los $5 millones.

    Tras el proceso de notificación realizado el pasado 6 de abril, la institución comenzó la recuperación de recursos fiscales mediante acciones que incluyen embargos y retención de bienes financieros, tales como cuentas bancarias, así como también inversiones del tipo depósitos a plazo, fondos mutuos u otros similares y otros activos físicos como bienes raíces o vehículos.

    Más sobre:CAEJorge QuirozMoneda PatriaEducaciónFinanzas públicas

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