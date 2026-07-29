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    El fin de una era: Neymar anuncia su adiós a la selección de Brasil

    El delantero del Santos dio por cerrado el ciclo con la Canarinha, después del magro Mundial que cumplió en Norteamérica.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Neymar, en el Mundial.

    El que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá fue un Mundial que marcó un cambio de época en el fútbol. Figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Luka Modric actuaron por última vez en en el torneo más importante del fútbol.

    A la lista se suma, ahora, Neymar. El delantero del Santos anunció que no volverá a vestir la camiseta de la selección de Brasil, una intención que había dejado entrever después de la eliminación en el torneo que se jugó en Norteamérica, a manos de Noruega.

    El fin de una era: Neymar anuncia su adiós a la selección de Brasil

    El astro habló después del triunfo del Santos frente a Universidad Central de Venezuela, que le al Peixe la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. "Mi momento en la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida. Siempre luché y me esforcé por esta camiseta, pero creo que ya no lo quiero”, expresó el delantero, dando cuenta de su intención de no volver a defender al Scratch.

    Después de la caída ante los escandinavos, había entregado la primera señal. “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, cierro aquí”, había dicho en el Metlife Stadium, el mismo escenario en que había comenzado su relación con el combinado que se ha adjudicado cinco veces la Copa del Mundo.

    Neymar, en el duelo entre Brasil y Escocia PATRICIA DE MELO MOREIRA

    Un paso fructífero

    El paso de Neymar por la Canarinha fue fructífero. Se marcha como goleador histórico de esa selección, con 80 anotaciones en 130 encuentros internacionales. Además, aportó 58 tantos. En Mundiales sumó nueve conquistas.

    También sumó títulos. Obtuvo la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. A nivel juvenil, fue campeón en el Sudamericano de 2011, un torneo en el que fue el máximo goleador.

    Su gran deuda, sin embargo, tiene que ver con los títulos que inmortalizan a los jugadores que pasan por las selecciones relevantes: no sumó ningún Mundial ni tampoco ganó la Copa América.

    Su paso por el último Mundial, de hecho, estuvo marcado por la incertidumbre. Carlo Ancelotti dudó hasta última hora en nominarlo. Y tuvo que esperar hasta el partido ante Escocia para utilizarlo: ese 24 de junio, reemplazó a Matheus Cunha, en los 76′ y puso fin a un ciclo de casi mil días sin vestir la casaquilla de su país.

    Más sobre:NeymarMundial 2026BrasilSantosFútbolFútbol Internacional

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