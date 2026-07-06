El último Mundial de Luka Modric: los números de leyenda del croata tras caer ante la Portugal de Cristiano Ronaldo

De forma inevitable, el choque de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia indicaba que, al término del partido en Toronto, una de las leyendas decía adiós al Mundial para siempre. Frente al riesgo latente de disputar su último partido en la cita planetaria, tanto Cristiano Ronaldo como Luka Modrić animaron un partido que tuvo tintes épicos como polémicos. En esa batalla de dos jugadores que supieron ser grandes compañeros en los años dorados del Real Madrid, la balanza acabó inclinándose a favor del luso: con un 2-1 sobre la hora, el equipo de CR7 avanzó a octavos y la nación balcánica, junto a su máximo ídolo, quedó a un lado del camino.

La eliminación en suelo canadiense marca el cierre definitivo para el mediocampista de 40 años en la máxima competición de selecciones. Aquel futbolista que lideró la hazaña de Rusia 2018 y consolidó a su país en la élite global se despide con un registro que dimensiona su vigencia. El legado de Luka Modrić en la Copa del Mundo se traduce en una cronología de crecimiento, liderazgo y logros que ya forman parte de los libros de historia del fútbol.

Un recorrido de 20 años que llega a su fin

Aunque la vigencia extrema suele naturalizarse en el fútbol moderno, con Cristiano Ronaldo como máximo ejemplo, lo cierto es que Luka Modrić también tiene la particularidad de formar parte del escenario planetario durante dos décadas. Eso sí, su carrera no resplandeció con la misma intensidad que la del astro portugués. Más bien, estuvo marcada por una primera etapa poco conocida, donde era un jugador común y corriente del Dinamo Zagreb.

Desglosando su trayectoria, en sus comienzos participó en Alemania 2006, pero todavía ostentaba un cartel bajo. Casi desconocido. En el país germano, de hecho, apenas dijo presente en dos partidos: ingresó desde el banquillo en los cotejos ante Japón y Australia, quedando fuera en fase de grupos. Posteriormente, estuvo aún más alejado de los reflectores, pues su selección no logró clasificar a Sudáfrica 2010, justo cuando había dado el salto al Tottenham Hotspur de Inglaterra.

En esa misma línea de decepciones, la participación en Brasil 2014 también supuso un golpe importante. Croacia volvió a quedarse afuera en primera ronda, en un grupo que integraba con el anfitrión, México y Camerún. Modrić disputó los tres partidos y no convirtió goles. Sin embargo, pese al fracaso en su expedición por Sudamérica, la valoración del mediocampista ya era distinta, sobre todo a nivel de los clubes europeos, porque hacía dos años que vestía la camiseta del Real Madrid.

Ese cartel le permitió ganar más notoriedad en el escenario mundial. Con el correr de los años, el croata se convirtió en un pilar de un equipo merengue que lo ganó todo, reinando por tres años consecutivos en la UEFA Champions League. Gracias a esto, llegó a Rusia 2018 con otro estatus.

En territorio euroasiático se vio la versión más brillante y dominante del volante: jugó siete partidos y marcó dos goles, amargando con un derechazo a la Argentina de Jorge Sampaoli en fase de grupos (Islandia y Nigeria fueron los otros integrantes de la zona). Dejando a Dinamarca en octavos, a Rusia en cuartos, y a Inglaterra en semifinales, el recorrido por el torneo lo llevó hasta una inédita final para el país balcánico.

Y aunque en la definición cayó por 4-2 ante la Francia de un emergente Kylian Mbappé, Modrić tuvo el honor de ser galardonado con el trofeo al Mejor Jugador del Mundial. Pero esos no fueron todos los reconocimientos. Meses después, repitió los festejos en la ceremonia del Balón de Oro, donde fue premiado por encima de figuras como Lionel Messi y el propio CR7.

Pese a caer en la final, Luka Modrić fue premiado como el Mejor Jugador del Mundial de Rusia 2018.

Lo hecho a esa altura ya era histórico para Croacia y, sobre todo, para efectos de su registro personal. Sin embargo, la experiencia en Qatar 2022 se convirtió en el segundo capítulo de una historia de ensueño. En el país árabe, Modrić volvió a jugar siete partidos (sin goles) y lideró al elenco cuadriculado a las semifinales del torneo. Haciendo un barrido por la participación croata en el certamen, en la fase de grupos terminaron a la par de Marruecos y dejaron sin chances de clasificar a Bélgica y Canadá. En octavos de final eliminaron a Japón, mientras que en cuartos dieron el gran batacazo del torneo al arruinar el sueño del hexacampeonato al Brasil de Neymar. En la ronda de los cuatro mejores, en tanto, la Argentina que, a la postre fue campeona, terminó por golearlos y los mandó a la definición del tercer lugar. Frente a frente con Marruecos, se calzaron la medalla de bronce.

El choque decisivo con Cristiano Ronaldo

De cara a Norteamérica 2026, Croacia no se ubicaba como uno de los favoritos al título. En gran parte, aquello se explicaba por la edad en la que los principales integrantes de su Generación Dorada llegaban a la cita: Ivan Perišić con 37 años, Andrej Kramarić con 35 y el mencionado Modrić con 40. Además, el melenudo volante había abandonado la primera línea del fútbol planetario hace una temporada, dejando al Real Madrid en 2025 para recalar en el Milan.

No obstante, pese a esta baja de rendimiento propia del paso de los años, el conjunto de los Balcanes igual se las ingenió para figurar, al menos, dentro del cuadro de clasificados a dieciseisavos de final. Tras superar un grupo que compartían con Inglaterra, Ghana y Panamá, Croacia se citó con Portugal en uno de los duelos más interesantes de la ronda de eliminación directa.

El gran atractivo de ese choque se sostenía en el reencuentro de dos emblemas. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años y con la última ambición de conquistar la Copa del Mundo, salía al paso de quien fuera su gran socio en los años gloriosos del equipo merengue. En el estadio de Toronto, sin embargo, la amistad quedó de lado durante el tiempo reglamentario y ambos se jugaron la vida por un cupo en octavos de final, una batalla donde el atacante luso terminó sonriendo.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se enfrentaron en el Mundial. Foto: FIFA.

Al finalizar el enfrentamiento que, por cierto, estuvo cargado de polémica por un tanto anulado a Croacia en el minuto 90′+12′, ambos futbolistas se fundieron en un gran abrazo, reconociendo la calidad intacta que aún permanece en sus pies. El desenlace, por cosas naturales, tenía que ser fatal para uno de los dos. Y acabó siendo para Modrić, que se queda sin opciones de pelear el título en su último Mundial. Pese a esto, el croata se marcha con una certeza: al igual que CR7, ya es una verdadera leyenda del fútbol.