La emoción de Haaland tras ser el héroe ante Brasil: “No sé cómo lo hago... es el día más increíble de la historia de Noruega”. Foto: FIFA

Erling Haaland fue la gran figura del triunfo de Noruega sobre Brasil por 2-1 en los octavos de final del Mundial. El delantero marcó los dos goles de la clasificación, en el 79′ y 89′. Tras el encuentro, destacó el rendimiento del equipo y el significado del resultado para el fútbol de su país. El Androide suma siete conquistas en lo que va de Copa del Mundo. Con su doblete ante el Scratch, alcanzó la línea de Kylian Mbappé y Lionel Messi como máximos anotadores del certamen planetario.

El atacante del Manchester City aseguró que la victoria representa un momento sin precedentes para el combinado nórdico. Incluso para el país en general. “Creo que es el día más increíble de la historia de Noruega”, afirmó después del compromiso disputado en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Haaland también explicó la efectividad que ha mostrado frente al arco durante el torneo que se disputa en Norteamérica. “Si tengo una o dos oportunidades, generalmente terminan convirtiéndose en gol. No sé cómo lo hago, pero se trata de estar concentrado. Así entonces la oportunidad llega”, señaló.

El goleador sostuvo además que todavía puede seguir elevando su rendimiento a medida que avance la competencia. “He alcanzado mi mejor nivel un par de veces en este torneo, pero volveré a alcanzar un nuevo máximo”, comentó.

Además de valorar la clasificación a los cuartos de final, instancia inédita para el combinado que defiende, Haaland destacó el cambio que, a su juicio, ha experimentado la selección de Noruega en su interna y a nivel personal. “Espero que esto fomente el mismo orgullo de jugar para el país. Es algo inimaginablemente importante jugar para Noruega. Para ser honesto, no le di mucha importancia cuando era joven. Ahora creo que hemos madurado”, expresó.

Haaland marcó los dos goles de Noruega ante Brasil.

La desazón de Marquinhos

En el lado de Brasil, no ocultaron la desazón. El técnico Carlo Ancelotti analizó el desarrollo. “Creo que, en cierto modo, fue un buen partido. Tuvimos muchas oportunidades cuando el marcador estaba empatado 0-0. Los cambios fueron para darle más frescura y profundidad al equipo e intentar ganar el partido”, señaló.

Uno de los momentos determinantes del compromiso fue el penal desperdiciado por Bruno Guimaraes. “El designado fue Neymar, luego Igor Thiago, después Raphinha y luego Bruno Guimaraes. Martinelli quedó después.Elegimos a Bruno porque pensamos que era el mejor en el campo”, afirmó.

Pese al resultado, el italiano descartó que la derrota marque el cierre de su proceso al mando del Scratch. “Cuando pasamos por un momento como este, tenemos que pensar que una derrota es el comienzo de una nueva aventura, una nueva temporada. Tenemos que seguir trabajando, mejorando y buscando nuevas ideas. No creo que este sea el final. Esta derrota es el comienzo de un nuevo ciclo”, dijo.

Marquinhos, el capitán, realizó una autocrítica, lamentó la derrota y le pidió disculpas al pueblo brasileño. “Inexplicable. Es difícil hablar en momentos como este”, comenzó señalando el defensor.

También analizó el resultado: “Por nuestra experiencia, sabemos que estos partidos son muy difíciles; cada balón es decisivo. Noruega fue eficaz con las ocasiones que tuvo. Nosotros cometimos muchos errores con las nuestras, tanto en penaltis como en otras oportunidades. En el Mundial, quien comete menos errores pasa a la siguiente fase”.

Finamente, pidió que apoyen a las próximas generaciones y a los jugadores más jóvenes de la Canarinha. “Quiero disculparme con el pueblo brasileño. Todos los que vinieron aquí presenciaron esto. Les pido que apoyen a la próxima generación de ahora en adelante. Tienen cuatro años para trabajar”, aseguró.

El zaguero, finalmente, instó a los referentes del plantel a tomar la palabra en tras la eliminaciones. Brasil alcanzará, como minímo, 28 años sin lograr ganar la Copa del Mundo. “Como capitán, los jugadores veteranos debemos asumir la responsabilidad para que las futuras generaciones puedan trabajar con tranquilidad”, cerró.