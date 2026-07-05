SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con un guiño de Trump a Infantino: la FIFA levanta sanción de Balogun en Estados Unidos y estará en los octavos del Mundial

    El organismo rector del fútbol resolvió suspender el castigo que debía cumplir el delantero tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina, por lo que podrá enfrentar a Bélgica en los octavos de final.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Con un guiño de Trump a Infantino: la FIFA levanta sanción de Balogun en Estados Unidos y estará en los octavos del Mundial. Xu Chang

    La FIFA dejó sin efecto la expulsión de Folarin Balogun. El delantero recibió tarjeta roja en el triunfo por 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras un planchazo sobre Tarik Muhamerovic. El árbitro Raphael Claus vio la acción en el VAR. Sin embargo, a un día de la siguiente llave, quedó habilitado para disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica. El compromiso está pactado en Seattle, este lunes 6 de julio a las 20 horas de Chile.

    Balogun había sido sancionado con una fecha en principio. La acción fue minutos después de haber anotado el 1-0 parcial.

    No obstante, este domingo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió suspender la aplicación de esa sanción, permitiendo que el futbolista pueda estar disponible para el duelo de la tercera ronda. “En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año”, señaló el organismo.

    La decisión modifica el panorama para Estados Unidos, que ya preparaba una variante en ofensiva ante la ausencia de Balogun. Ricardo Pepi aparecía como la principal opción para reemplazarlo, aunque finalmente el goleador podrá integrar la convocatoria de Mauricio Pochettino para enfrentar a Bélgica.

    El ariete llega a los octavos de final como el máximo anotador del conjunto estadounidense en el torneo: suma tres goles en tres partidos disputados.

    La resolución de la FIFA también tuvo una reacción inmediata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social. “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el mandatario.

    Antes de que se levantara el castigo, Balogun había hecho sus descargos. “Si has jugado al fútbol sabes que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar y que hay que tenerlas en cuenta al analizarlas. No se tuvo en cuenta en esta ocasión, no había otro sitio donde poner la pierna. Era inevitable. He visto muchas opiniones y puntos de vista diferentes, pero personalmente creo que una tarjeta amarilla habría sido justa. Lo más importante es centrarnos en lo que de verdad importa que es Bélgica”, aseguraba.

    “Han sido días complejos, he pasado del enojo a la felicidad varias veces. Para ser honesto, todo lo que ha pasado ha sido surrealista. Sin embargo, para mí, creo que lo más importante era mantener la calma. Nunca quiero reaccionar con ira ni con emoción”, añadía.

    El técnico Pochettino también había defendido la postura norteamericana. “Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros”, afirmó tras el encuentro.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalFIFAMundialCopa del MundoNorteamérica 2026Estados UnidosSelección de Estados UnidosDonald TrumpGianni Infantino

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Orrego aborda reunión con Hacienda: “No se habló de la megarreforma” y pide plan proempleo regional

    Récord de apagones en Cuba: estiman que cortes de luz afectarán simultáneamente al 72% de la isla en hora punta

    Netanyahu asegura que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido su anexión a Israel

    Ibáñez acusa que Republicanos está “arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser” tras rechazo a la AC contra Grau

    Voluntaria de Bomberos muere tras volcamiento de carro en Teodoro Schmidt

    Rusia asegura que Kiev ha rechazado la entrega de cuerpos de militares ucranianos caídos en Konstantinovka

    Lo más leído

    1.
    El nuevo mensaje de José Luis Chilavert para Gustavo Alfaro y Paraguay tras la eliminación del Mundial ante Francia

    El nuevo mensaje de José Luis Chilavert para Gustavo Alfaro y Paraguay tras la eliminación del Mundial ante Francia

    2.
    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    3.
    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    4.
    Ecuador presenta un reclamo ante la FIFA tras la eliminación frente a México: “Pueden haber comprometido temas de seguridad”

    Ecuador presenta un reclamo ante la FIFA tras la eliminación frente a México: “Pueden haber comprometido temas de seguridad”

    5.
    Vozinha revela lo que le dijo Lionel Messi tras la épica que rozó Cabo Verde ante Argentina

    Vozinha revela lo que le dijo Lionel Messi tras la épica que rozó Cabo Verde ante Argentina

    6.
    ¿Un genio del fútbol o un técnico sobrevalorado? Análisis al método de Marcelo Bielsa

    ¿Un genio del fútbol o un técnico sobrevalorado? Análisis al método de Marcelo Bielsa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Inglaterra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Inglaterra en TV y streaming

    Orrego aborda reunión con Hacienda: “No se habló de la megarreforma” y pide plan proempleo regional
    Chile

    Orrego aborda reunión con Hacienda: “No se habló de la megarreforma” y pide plan proempleo regional

    Ibáñez acusa que Republicanos está “arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser” tras rechazo a la AC contra Grau

    Voluntaria de Bomberos muere tras volcamiento de carro en Teodoro Schmidt

    Rincón anticipa posible baja de “100 pesos” en el precio de la bencina “si todo sigue como está”
    Negocios

    Rincón anticipa posible baja de “100 pesos” en el precio de la bencina “si todo sigue como está”

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Las apuestas por el Mundial disparan los mercados de predicción a niveles récord

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo
    Tendencias

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo

    Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    Con un guiño de Trump a Infantino: la FIFA levanta sanción de Balogun en Estados Unidos y estará en los octavos del Mundial
    El Deportivo

    Con un guiño de Trump a Infantino: la FIFA levanta sanción de Balogun en Estados Unidos y estará en los octavos del Mundial

    Con Maximiliano Guerrero a la cabeza: la U sufre para vencer a Santiago Wanderers y se encumbra en la Copa Chile

    Recibidos como héroes: locura en Cabo Verde por retorno de su selección tras quedar eliminada del Mundial ante Argentina

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Cuando importa el desde

    Pierre Lemaitre: “Hoy la fe en el futuro está en quienes creen que la tecnología permitirá liberarnos de la amenaza climática”

    Récord de apagones en Cuba: estiman que cortes de luz afectarán simultáneamente al 72% de la isla en hora punta
    Mundo

    Récord de apagones en Cuba: estiman que cortes de luz afectarán simultáneamente al 72% de la isla en hora punta

    Netanyahu asegura que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido su anexión a Israel

    Rusia asegura que Kiev ha rechazado la entrega de cuerpos de militares ucranianos caídos en Konstantinovka

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare