Con un guiño de Trump a Infantino: la FIFA levanta sanción de Balogun en Estados Unidos y estará en los octavos del Mundial.

La FIFA dejó sin efecto la expulsión de Folarin Balogun. El delantero recibió tarjeta roja en el triunfo por 2-0 de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras un planchazo sobre Tarik Muhamerovic. El árbitro Raphael Claus vio la acción en el VAR. Sin embargo, a un día de la siguiente llave, quedó habilitado para disputar el encuentro de octavos de final frente a Bélgica. El compromiso está pactado en Seattle, este lunes 6 de julio a las 20 horas de Chile.

Balogun había sido sancionado con una fecha en principio. La acción fue minutos después de haber anotado el 1-0 parcial.

No obstante, este domingo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió suspender la aplicación de esa sanción, permitiendo que el futbolista pueda estar disponible para el duelo de la tercera ronda. “En virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año”, señaló el organismo.

¿ERA PARA ROJA?



Así fue el pisotón de Balogun, por el que Raphael Claus decidió expulsar al delantero de Estados Unidos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ogsdmZjVzj — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

La decisión modifica el panorama para Estados Unidos, que ya preparaba una variante en ofensiva ante la ausencia de Balogun. Ricardo Pepi aparecía como la principal opción para reemplazarlo, aunque finalmente el goleador podrá integrar la convocatoria de Mauricio Pochettino para enfrentar a Bélgica.

El ariete llega a los octavos de final como el máximo anotador del conjunto estadounidense en el torneo: suma tres goles en tres partidos disputados.

La resolución de la FIFA también tuvo una reacción inmediata del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social. “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió el mandatario.

Antes de que se levantara el castigo, Balogun había hecho sus descargos. “Si has jugado al fútbol sabes que hay situaciones que simplemente no se pueden evitar y que hay que tenerlas en cuenta al analizarlas. No se tuvo en cuenta en esta ocasión, no había otro sitio donde poner la pierna. Era inevitable. He visto muchas opiniones y puntos de vista diferentes, pero personalmente creo que una tarjeta amarilla habría sido justa. Lo más importante es centrarnos en lo que de verdad importa que es Bélgica”, aseguraba.

“Han sido días complejos, he pasado del enojo a la felicidad varias veces. Para ser honesto, todo lo que ha pasado ha sido surrealista. Sin embargo, para mí, creo que lo más importante era mantener la calma. Nunca quiero reaccionar con ira ni con emoción”, añadía.

El técnico Pochettino también había defendido la postura norteamericana. “Para mí nunca es roja. La vi por televisión. Nunca ha habido intención de pisar al jugador, fue una jugada normal en el fútbol que no fue voluntaria. Nunca es roja. Creo que hoy en día, ninguna decisión de 50-50 fue para nosotros”, afirmó tras el encuentro.