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    Barros y Pérez Mackenna encabezan encuentro empresarial y promueven agenda proinversión en Nueva York

    En la instancia, Barros destacó la relación de “amistad y cooperación” entre Chile y Estados Unidos. Asimismo, subrayó que el país ofrece estabilidad para desarrollar nuevos proyectos económicos y tecnológicos.

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    Javiera Ortiz
    Barros y Pérez Mackenna concretan encuentro empresarial y promueven agenda proinversión en Nueva York

    En el marco de la regata internacional Sail 4th 250 en conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezaron este domingo un encuentro clave con empresarios chilenos y estadounidenses a bordo del Buque Escuela “Esmeralda” en Nueva York.

    El objetivo del encuentro fue promover a Chile como un destino atractivo para la inversión, fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambos países frente a los representantes del mundo empresarial, autoridades y miembros de la comunidad chilena residente en Estados Unidos.

    En la instancia, Barros destacó la relación de “amistad y cooperación” entre Chile y Estados Unidos. Asimismo, subrayó que el país ofrece estabilidad para desarrollar nuevos proyectos económicos y tecnológicos.

    "Creemos que este camino se forja también a través del comercio, la inversión y los negocios, donde Chile se muestra como el socio confiable que ha sido por dos siglos y dispuesto a profundizar lazos en todas las áreas de la economía y de las nuevas tecnologías“, señaló el titular de Defensa durante el encuentro.

    “El gobierno del Presidente Kast ha impulsado un conjunto de normas legales de forma de hacer más atractiva la inversión en Chile, por la vía de rebajar la carga tributaria corporativa y eliminar una serie de barreras administrativas que han dificultado la llegada de capitales extranjeros y, además, desincentivado la reinversión por parte de las empresas locales”, agregó Barros.

    Barros y Pérez Mackenna encabezan encuentro empresarial y promueven agenda proinversión en Nueva York

    Con estas medidas, el secretario de Estado apuntó que esperan “generar más actividad económica, más empleos y avanzar en el camino al desarrollo de nuestro país”.

    Por su parte, Pérez Mackenna realizó un llamado a elegir Chile para desarrollar proyectos. “Traigan sus sueños, traigan sus proyectos y juntos vamos a hacerlos realidad. Chile es una tierra próspera, que ofrece estabilidad, confianza y reglas claras. Tenemos un gran futuro por delante y podemos construirlo juntos”, destacó el canciller.

    La actividad, que también funcionó como el despliegue de la “Dama Blanca” como embajadora itinerante nacional, contó con la presencia del comandante en jefe de la Armada, Fernando Cabrera; el embajador chileno en EE.UU., Andrés Ergas Heymann; y el representante permanente de Chile ante la ONU, Roberto Ampuero, entre otras autoridades navales y diplomáticas.

    Barros y Pérez Mackenna encabezan encuentro empresarial y promueven agenda proinversión en Nueva York

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