PDI incauta dos fusiles de guerra y siete kilos de cocaína tras operativo en El Bosque y La Cisterna

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a seis integrantes de un clan familiar dedicado al narcotráfico en la zona sur de Santiago, en un operativo que permitió la incautación de dos fusiles de guerra, más de 200 cartuchos de munición y siete kilos de clorhidrato de cocaína.

El procedimiento dejó tres hombres y tres mujeres detenidos, todos adultos de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales por delitos de tráfico y robo.

Según detalló el subprefecto José Troncoso, jefe (s) de la Bicrim La Cisterna, la investigación comenzó a partir de antecedentes relacionados con hechos de microtráfico en la comuna de El Bosque.

PDI incauta dos fusiles de guerra y siete kilos de cocaína tras operativo en El Bosque y La Cisterna

En coordinación con el Ministerio Público, detectives realizaron diligencias investigativas, trabajos de inteligencia y análisis criminal que permitieron identificar domicilios, vehículos y personas vinculadas a la operación del grupo.

“Se allanaron siete inmuebles en las comunas de El Bosque y La Cisterna, lugares que eran utilizados para el almacenamiento de droga y armas con alto poder de fuego que utilizaba el grupo para amedrentar a la comunidad”, señaló Troncoso.

En ese sentido, el subprefecto explicó que se realizó un procedimiento de entrada y registro autorizado por el tribunal de garantía, en el que fueron incautadas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y armamento.

PDI incauta dos fusiles de guerra y siete kilos de cocaína tras operativo en El Bosque y La Cisterna

Entre las especies recuperadas se encontraban dos fusiles de guerra, más de 200 cartuchos de munición, siete kilos de clorhidrato de cocaína y $16 millones en efectivo, además de tres vehículos de gama media y alta.

El grupo también utilizaba cámaras de vigilancia en sus viviendas y mantenía armamento de alto poder de fuego.

Finalmente, las seis personas detenidas fueron puestas a disposición del tribunal de justicia por los hechos investigados.