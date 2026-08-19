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    Golpe en el tenis mundial: Nick Kyrgios es suspendido tras dar positivo por cocaína

    El australiano reconoce lo ocurrido y anuncia que se alejará temporalmente de la vida pública.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Golpe en el tenis mundial: Nick Kyrgios da positivo por cocaína y es suspendido. HANNAH MCKAY

    Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente después de dar positivo por cocaína. El tenista se realizó el control antidopaje durante el ATP 250 de Mallorca, según informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

    El australiano de 31 años, actualmente ubicado en el puesto 919° del ranking ATP, fue sometido al examen el pasado 22 de junio durante el torneo español. Esa competencia fue la última que disputó.

    De acuerdo con la información entregada por la ITIA, el análisis de la muestra detectó benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. “El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina”, informó el organismo.

    La suspensión provisional de Kyrgios comenzó a regir el 4 de agosto. El jugador no apeló la medida.

    Posteriormente rompió el silencio a través de sus redes sociales y reconoció el resultado del control. “He dado positivo en una prueba en Mallorca. Cometí un gran error y asumo toda la responsabilidad por ello. Lo siento por mis aficionados, por mi familia, por mis patrocinadores y por todos los que están cerca de mí. Sobre todo lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto supone y estoy muy decepcionado conmigo mismo”, escribió en Instagram.

    Kyrgios también se refirió a los problemas que ha enfrentado durante los últimos años, aunque señaló que esa situación no justifica lo ocurrido. “No voy a poner más excusas, pero quiero dar contexto de por lo que he pasado. Las lesiones de los últimos dos años me han hecho mucho daño, física y mentalmente. Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente espera y aceptar esto al final de mi carrera ha sido mucho más duro de lo que me pudiera haber imaginado”, indicó.

    “Siempre lo he dicho. No elegí el tenis, el tenis me eligió a mí, pero dejar ir algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles que he hecho. A veces me he sentido indefenso y solo. Aunque nada de esto justifica lo que hice”, agregó.

    En la misma publicación, Kyrgios anunció que permanecerá alejado de la vida pública. “Pido a la gente que respete mi privacidad durante ese tiempo y que respete la de mi familia. Lo siento. Trabajaré y volveré mejor”, cerró.

    La historia de Kyrgios en Instagram. Foto: @k1ngkyrg1os

    Auge y caída

    Kyrgios alcanzó el mejor ranking de su carrera en octubre de 2016, cuando llegó al puesto 13° del mundo. A lo largo de su trayectoria conquistó siete títulos en el circuito ATP, tres de ellos de categoría ATP 500. Se mantuvo durante varias temporadas entre los nombres habituales de los principales torneos.

    Sin ir más lejos, su mejor resultado en un Grand Slam llegó en 2022. Ese año avanzó hasta la final de Wimbledon, donde perdió ante Novak Djokovic.

    Después de esa temporada, las lesiones redujeron su presencia en el circuito. Kyrgios disputó pocos partidos durante los años siguientes y perdió posiciones en el ranking hasta ubicarse fuera de los 900 mejores del mundo.

    Su carrera, además, ha estado marcada por distintos episodios disciplinarios. Kyrgios recibió multas y sanciones por conductas antideportivas, discusiones con jueces y árbitros, además de incidentes ocurridos durante partidos. Ese historial, siempre polémico, lo ha acompañado durante buena parte de su trayectoria.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoCocaínaNick KyrgiosDopingDopajeITIAAgencia Mundial AntidopajeAMA

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