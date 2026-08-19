“Mis números son muy buenos”: Buljubasich defiende su gestión y Claro aborda las críticas tras la eliminación de la UC.

La dirigencia de Cruzados respondió a los cuestionamientos después de la eliminación de Universidad Católica de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata. Durante la parte final del encuentro, los hinchas dedicaron cánticos a la directiva en modo de protesta. El presidente de la concesionaria, Matías Claro, y el gerente deportivo, José María Buljubasich, abordaron la falta de refuerzos.

Claro reconoció las dificultades que tuvo la UC para completar el plantel durante el mercado de fichajes. “Ojalá hubiésemos podido traer el refuerzo que buscamos”, señaló. El dirigente también se refirió a las críticas de los hinchas y aseguró que “la autocrítica siempre va a estar”.

Buljubasich, en tanto, atribuyó la derrota a una combinación de factores. Además de la imposibilidad de sumar un refuerzo, el exarquero enumeró las ausencias que sufrió el equipo para enfrentar a Estudiantes, entre ellas las de Juan Ignacio Díaz, Juan Francisco Rossel, Cristián Cuevas y Fernando Zampedri. También apuntó a las condiciones físicas en las que llegaron Clemente Montes y Sebastián Arancibia.

La UC fue ampliamente superada por Estudiantes. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

El gerente deportivo también se refirió a los recursos que Cruzados tenía disponibles para contratar jugadores. “No había seis millones de dólares”, aseguró.

Buljubasich sostuvo que la intención era incorporar a un futbolista preparado para entrar directamente al equipo en los octavos de final de la Libertadores. En ese contexto, recordó que en otros períodos Cruzados incorporó jugadores sin que fueran necesariamente las alternativas que necesitaba el equipo.

El exarquero también fue consultado por su continuidad después de las manifestaciones de los hinchas. “No he puesto el cargo a disposición”, respondió.

Luego defendió los resultados obtenidos desde su llegada al cargo. “Acá se construyó un estadio, hubo tres años que nos costó, pero si separas entre julio del 2010, el cierre del estadio, y entre la apertura del estadio y ahora, mis números son muy buenos. El promedio más o menos está entre el primer y el tercer lugar. Entonces yo asumo las responsabilidades, pero también creo que hay que analizar bien y ver por qué se pasan algunas cosas”, señaló.

Finalmente, el gerente deportivo afirmó que entiende las críticas que acompañan al cargo, pero rechazó los cuestionamientos personales y sostuvo que quienes trabajan en la conducción deportiva “somos honestos, trabajamos, queremos al club”.