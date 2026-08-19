Contra el Columbus Crew de Gonzalo Tapia: Alexis Sánchez es citado en el Montreal y alista su debut en la MLS

Alexis Sánchez vivirá un miércoles especial. El delantero de 37 años fue citado por el técnico Philippe Eullaffroy para la visita del Montreal, su nuevo equipo, ante el Columbus Crew, por la fase regular de la Major League Soccer (MLS). Pese a que lleva apenas tres entrenamientos -uno en solitario y dos junto a sus compañeros-, el entrenador francés quedó satisfecho con lo exhibido por el chileno en estos días, por lo que decidió llevarlo a la banca. Si bien es improbable que el tocopillano sea titular, por el poco tiempo de preparación, la posibilidad de que debute en el torneo más poderoso de Norteamérica es alta. Una señal muy positiva para el goleador histórico de la Roja, sobre todo, si se considera que arribó a Canadá el viernes pasado, es decir, hace menos de una semana.

Sin duda, se trata de una gran señal de confianza por parte del adiestrador, que este domingo había adelantado que tenía considerado al formado en Cobreloa como parte de la delegación que iría a Estados Unidos, debido al buen estado físico con el que llegó. “Hubo pruebas que fueron muy buenas para alguien que no ha jugado desde hace tres meses. Muy, muy bien. Alexis formará parte del viaje a Columbus”, aseguró el DT.

De esta forma, Sánchez tiene una gran opción de debutar en la MLS, el certamen que agrupa a los clubes de la máxima categoría de Estados Unidos y Canadá. El atacante no juega desde el 23 de mayo, cuando sumó 64′ en la derrota del Sevilla por 1-0 ante el Celta de Vigo, en la última fecha de la Liga de España. Tal como señaló Eullaffroy, son casi tres meses de inactividad.

Quien sí será titular es Thomas Gillier (22 años). El arquero chileno es el dueño absoluto del pórtico del equipo de la provincia de Quebec. Al meta formado en Universidad Católica se le vio muy cercano con AS10 en los videos de los entrenamientos que difundió el club, entre risas, trote y ejercicios.

El rival de turno será el Columbus Crew donde milita otro chileno: Gonzalo Tapia. El exdelantero cruzado fue adquirido por el equipo estadounidense tras una buena temporada en el Sao Paulo, donde partió como suplente y terminó como titular. Sin embargo, la salida de Hernán Crespo de la banca le restó protagonismo.

El Montreal marcha penúltimo de la Conferencia Este con 17 puntos, mientras que el Columbus Crew se ubica undécimo con 20 unidades. En la MLS no hay descenso.

Alexis Sánchez explica por qué eligió la MLS y rechazó volver a la U

Alexis Sánchez empieza a imbuirse del rol que tendrá en el Montreal. El Niño Maravilla se presentó este martes a su primera conferencia de prensa como nueva figura del equipo canadiense que milita en la MLS estadounidense. La denominación tiene carácter de formalidad: el Niño Maravilla es Jugador Franquicia (o Designated Player). Es decir, una auténtica insignia de la institución frente a la liga.

Al tocopillano se le vio entusiasmado. Quedó reflejado apenas explicó por qué eligió la competencia norteamericana para continuar su carrera en vez de, por ejemplo, volver a Chile a jugar por la U, el equipo del cual es hincha. “Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces dije: ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?’“, declaró.

El bicampeón de América dejó claro que la ambición que ha caracterizado su trayectoria sigue intacta. “Jugué en los mejores clubes del mundo: Manchester United, Barcelona, Arsenal, Inter. Venir a Canadá es un desafío. El Montreal es un club que confió en mí. Una de las cosas por las que vine aquí es para hacer crecer al club y salir campeón”, explicó, respecto de los objetivos que se plantea.

El delantero afirmó que llega en buena forma. “Estuve entrenando en Italia. Obviamente, me faltan partidos, pero con el tiempo y con el correr de los minutos me sentiré mejor”, especificó. De paso, desterró cualquier atisbo de aprensión por su longevidad, considerando que ya tiene 37 años. “Siempre digo que mi cuerpo es como el de un joven de 25 años. Me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme pronto”, puntualizó.

El desafío y el retorno

Sánchez empieza a entender el contexto en el que se moverá. “Me dijeron que el hockey es muy famoso aquí, así que espero que el fútbol sea lo mismo. Que la gente vaya al estadio, que disfrute en familia y poder darles una alegría a los hinchas”, reflejó.

Finalmente, delineó un posible retorno a Chile, aunque no habló del plano competitivo. “En mi país soy muy querido por los niños, por las abuelitas, y estoy muy contento por eso. Me gustaría volver a Chile algún día para enseñarles a los niños lo que les enseñé a los compañeros que tuve en el Inter, en el Marsella y otros equipos. En Chile hay niños que quizás no tienen a alguien como yo para aprender. Me gustaría traspasarles toda mi experiencia después de jugar en los mejores clubes del mundo”, concluyó.