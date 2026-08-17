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    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    El exdeportista y actual senador por la Región del Biobío le recomendó al Presidente José Antonio Kast a la exlanzadora de bala junto al periodista para que se hicieran cargo del deporte en Chile. "No me arrepiento", advierte.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker

    Sebastián Keitel tiene un recorrido deportivo y político que le vale un reconocimiento a nivel país. En su juventud, el atleta se encargó de llevar el nombre de Chile a lo más alto. Logró récords nacionales en los 100 y 200 metros planos, participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y llegó a ser considerado por la prensa internacional como “el blanco más rápido del mundo”.

    En la política también se hizo un nombre. Tras su retiro de la actividad, inició su carrera pública en 2012. Fue diputado entre 2018 y 2022 y asumió como senador en marzo de 2022, representando a la Región del Biobío.

    Por lo mismo, no fue extraño que el también medallista en el Mundial en Pista Cubierta de Barcelona 1995 apareciera como uno de los candidatos a tomar el Ministerio del deporte apenas asumió José Antonio Kast. Sin embargo, el querer cumplir su ciclo como senador frenó cualquier invitación. Lo que hizo, sin embargo, fue clave para lo que vendría después: recomendó a Natalia Duco para el cargo y a Andrés Otero como subsecretario.

    “¿Si yo recomendé a Natalia? Sí, y me parece que esa opinión fue escuchada y yo lo agradezco. Cuando empezó a correr mi nombre y otros, inmediatamente pensé en ella. Yo no porque todavía estoy con un compromiso con el poder legislativo, me quedan cuatro años como senador y es una muy linda experiencia. Agradezco haber sido considerado, pero cuando me preguntaron por quién me inclinaba, la Natalia me pareció un súper buen nombre y por eso lo comenté y hasta ahí llegó mi empujón", explicó Keitel en una entrevista a El Deportivo, el pasado 13 enero.

    Santiago 11 de mayo 2026. La Ministra del deporte, Natalia Duco, se dirige al tercer Consejo de Gabinete en el palacio de Gobierno Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Sobre Otero también fue claro: “es un tremendo tipo, con una enorme capacidad de gestión, buen profesional. Podría hacer un tremendo trabajo y podrían hacer una gran dupla”, afirmaba el otrora velocista.

    Casi cinco meses después, sin embargo, su apuesta no tuvo los resultados esperados. Natalia Duco fue removida de su cargo luego de que El Deportivo presentara nuevos antecedentes de la actividad realizada el 23 de abril, denunciada a Contraloría, por el mal uso de un auto fiscal. Tras esto, el Presidente José Antonio Kast le solicitó la renuncia a la secretaria de Estado y al subsecretario de la cartera, Andrés Otero.

    Por lo mismo, en un avión rumbo a Ginebra, Sebastián Keitel atiende a El Deportivo para referirse a la decisión de José Antonio Kast de rearmar el Mindep. “Si me van a preguntar por la salida de Natalia, no tocaré ese tema. Yo miro hacia adelante”, dice, de entrada. Sin embargo, pese a su rechazo inicial para referirse al tema, de igual forma repasa sin querer entrar en profundidad la salida de la exlanzadora de bala. También evalúa la llegada de Francisco Riveros, la nueva cabeza del deporte chileno.

    ¿Le sorprendió la salida de Natalia Duco?

    No tanto, me sorprendió más la salida del subsecretario (Andrés Otero).

    ¿Pudo hablar con ella?

    Sí, para darle las gracias por su trabajo, por su valentía, profesionalismo, por su entrega total a su país y al deporte.

    ¿Y con Andrés Otero?

    Sí. Sigo sin entender las razones de su salida. No me parece justo y creo que estaba haciendo un excelente trabajo .

    Pero sabía de los conflictos que arrastraban entre ambos...

    No me meto en esos temas internos, no me corresponde hacerlo.

    ¿Se arrepiente de haber recomendado a Natalia Duco para el cargo?

    De ninguna manera me arrepiento. Volveré a destacar su valentía, profesionalismo y dedicación al deporte chileno. Aguantó hasta el final todos los ataques injustos contra ella como una verdadera campeona que es.

    ¿Qué le pareció la llegada de Francisco Riveros?

    Sorpresiva. Yo no lo conocía. Se ve que es un excelente profesional. Le deseo lo mejor y contará con mi apoyo cuando así sea necesario.

    ¿Influye que el ministro no haya sido deportista?

    Creo que sí puede influir, pero se puede aprender y mejorar en muchos aspectos. Insisto, le deseo lo mejor y si hace las cosas bien tendrá todo mi respaldo.

    ¿Qué cree que puede aportar Riveros en el Mindep?

    Ordenar la casa que está desordenada. Hay que darle duro a eso. Para lograrlo debe tener mucho apoyo del Presidente y un buen equipo de trabajo a su lado.

    ¿Cuáles cree que deben ser sus principales objetivos al asumir el Mindep?

    Debe reestructurar el IND, en especial dejar el deporte competitivo a cargo directo del Mindep.

    Yasmani Acosta hizo una potente reflexión preocupado sobre la idea que plantearon algunos parlamentarios sobre eliminar el Mindep. ¿Qué opina?

    Ni este ni ningún tipo de gobierno tendrá mi apoyo para eliminar el ministerio. Sería un gran error. Somos muchos los deportistas, yo te diría que todos, los que vamos a defenderlo y daremos una gran pelea. El deporte amateur, competitivo, recreacional, actividad física, etcétera, son fundamentales para tener un mejor Chile, más saludable , inclusivo y justo. Algunos políticos y gente populista no nos van a ganar esta carrera, a los amantes del deporte no se nos derrota tan fácilmente. Sin duda, somos y seremos más fuertes.

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