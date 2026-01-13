Sebastián Keitel aprueba a Natalia Duco como futura ministra de Deporte de Kast: “Fue el nombre que yo di y que apoyaré”

Sebastián Keitel fue un hombre clave en la eventual llegada de Natalia Duco como futura ministra del Deporte del nuevo gobierno que encabezará José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. El exatleta y actual senador por el Biobío fue una de las personas que recomendó a la lanzadora de bala para asumir esta responsabilidad.

¿Qué opinión le merece Natalia Duco?

Me parece muy bien. Natalia es una mujer deportista olímpica, campeona del mundo junior, finalista en los Juegos Olímpicos, además es psicóloga de profesión y ha estado muy metida a través de los municipios y, recientemente, fue parte del IND. Además, conoce mucho del mundo deportivo como tal y lo que ha hecho tras su retiro. Entonces creo que es un conjunto de cosas que son muy importantes en el momento de analizar quién puede liderar el deporte en Chile. Así que yo creo que es una muy buena elección y si no me equivoco es la primera atleta mujer olímpica en ser ministra del Deporte.

Diversas personas señalan que su opinión pesó bastante. ¿Cómo la recomendó?

Sï, y me parece que esa opinión fue escuchada y yo lo agradezco. Cuando empezó a correr mi nombre y otros, inmediatamente pensé en ella. Yo no porque todavía estoy con un compromiso con el poder legislativo, me quedan cuatro años como senador y es una muy linda experiencia. Agradezco haber sido considerado, pero cuando me preguntaron por quién me inclinaba, la Natalia me pareció un súper buen nombre y por eso lo comenté y hasta ahí llegó mi empujón.

¿Qué sensación le causó que se inclinaran por ella?

Yo feliz de que se esté tomando esa decisión. Sería increíblemente bueno para el deporte, no solamente competitivo, sino que para el deporte masivo en este país. Hay una serie de razones por la que este país está tan enfermo y con pocas oportunidades para el deporte y los deportistas en general. Y estoy seguro de que ella lo haría muy bien.

¿Con quién habló para hacer esta recomendación?

Yo soy súper reservado en muchas cosas, entonces yo ahí prefiero no entrar en detalle, pero fue el nombre que yo di, fue el nombre que yo apoyo y es el nombre que yo apoyaré, porque creo fielmente en que la Natalia, de ser nombrada ministra, va a hacer un gran trabajo, insisto. No solamente por lo demostrado a nivel deportivo, de su resultado deportivo, sino que también porque ha hecho una carrera post-deporte también focalizada justamente en promover el deporte masivo y competitivo, que es lo que tanto necesita este país.

Por otra parte, su sanción por dopaje también ha sido un tema de conversación. ¿Cree que eso podría complicar la relación con la WADA, por ejemplo?

Lo de la WADA es parte de la relación que un ministro o ministra debe tener representando a un país, pero es uno de las decenas o cientos de organismos con los cuales uno se relaciona como ministro. Y la Natalia ya fue sancionada, tuvo tres años, prácticamente fue casi el término de su carrera deportiva, y uno no puede seguir la sanción deportiva a nivel administrativo pensando en una futura ministra que puede hacer un trabajo increíble con el país. Entonces, recibió su castigo, insisto, toda su carrera profesional se terminó, ella volvió después a las competencias a nivel sudamericano y perfecto, pero ya recibió su castigo, ¿por qué la seguimos castigando? Es una tremenda mujer profesional y deportista que sabe mucho desde adentro y desde afuera. Muchas críticas también de gente contraria al gobierno de José Antonio. Pero ella ya fue sancionada, lo asumió y me quedo con eso y con todo lo bueno que ha hecho por el deporte chileno.

A propósito de la WADA, ¿qué le pareció que el Estado tuviese que renegociar con ellos la cuota anual que estaba pendiente?

Es parte de los errores que se cometen en los gobiernos, ya sean, independientes, de izquierda o derecha. Se cometen errores administrativos, desórdenes de plata. Por eso creo que Natalia tiene que tener un buen equipo, un buen subsecretario o subsecretaria, que la ayude en todo tipo de cosas, a nivel de gestión. Lo mismo el director del IND y los seremis. Por lo general, ha sido una tradición elegir seremis con cargos más políticos o gente que ha perdido elecciones. Ojalá que Natalia ponga a seremis que hayan sido exdeportistas o entrenadores destacados. Gente que sepa y sea realmente competente, de modo que se puedan sanear las dificultades que se han generado por malas gestiones.

¿Cree que Chile debe seguir apostando por organizar megaeventos?

Sí, hay que pelear todos los grandes eventos y Chile es un país que demostró a través de los Panamericanos que está capacitado para hacer de todo. Quizás a nivel de un Juego Olímpico de verano, digamos, podría ser todavía que nos falte un poquito, pero yo creo que hay que dar la pelea. Fuimos capaces de hacer unos tremendos Panamericanos, que fue comentado a nivel mundial. Entonces, yo creo que hay que pelearla. Ojalá en los Juegos Olímpicos de la Juventud resulte.

Además, hay que destacar el apoyo del Ejecutivo, porque hay recursos involucrados. Y yo creo que cuando se la juegan, cuando pelean porque las cosas resulten, de verdad que eso tiene mayores posibilidades de éxito. Natalia sabe lo que es el rigor, sabe lo que es el compromiso, sabe lo que es la rigurosidad en general para trabajar, para hacer las cosas no solamente bien, sino hacerlas perfectas. Eso es lo que va a generar los grandes cambios.

¿Qué opinión tiene del manejo del deporte en este gobierno?

Me parece que Jaime realizó cuatro años bastante buenos, conmigo ha sido una persona muy correcta, estuvo siempre a disposición de cada una de las cosas que le fui humildemente sugiriendo. Por otra parte, el Mindep es uno de los ministerios que menos recursos recibe y eso no es culpa del ministro, sino que del sistema. Entonces, ahí siento que tenemos una oportunidad para crecer en infraestructura en estos cuatro años, especialmente en regiones que estamos bastante atrás, en meter mucho el deporte justamente en los colegios.

Yo creo que hay que hacer ahí un trabajo del Ministerio del Deporte, pero en conjunto también con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, para poder trabajar justamente ahí las grandes problemas problemáticas que hay de obesidad, de sedentarismo de los niños, de sobrepeso...

¿Es un problema de gestión, quizás?

No, administrar y liderar un ministerio que no tiene grandes recursos no es fácil. Entonces, tú me dices, ¿ahí queda una carencia? Sí, pero no es culpa de Jaime Pizarro, es culpa del sistema en que muchas veces los recursos que se destinan para el deporte o no ven el deporte como algo tan importante.

Yo también desde el Poder Legislativo me gustaría hacerles cambiar y que entiendan la importancia que tiene el deporte, la calidad de vida, la salud en general. Una cosa loca, pero el Ministerio de Deporte es de los que menos recursos recibe y el Ministerio de Salud es de los que más recibe. ¿Y por qué? Porque toda la gente llega enferma, llega destruida. ¿Y por qué? Porque los jóvenes no recibieron quizás el apoyo necesario para poder tener actividad física, para generarles hábitos, para enseñarles a cómo alimentarse, etc. Y los hospitales están colapsados.

¿Qué perfil debe tener el subsecretario? ¿Tiene algún candidato?

Si yo fuera ministro, elegiría a Andrés Otero (exsubsecretario de Deportes bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera y actual gerente general de la Federación de Tenis de Chile). Es un tremendo tipo, con una enorme capacidad de gestión, buen profesional. Podría hacer un tremendo trabajo y podrían hacer una gran dupla.