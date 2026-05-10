Irán entrega respuesta a propuesta de Estados Unidos para frenar conflicto

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

El gobierno de Irán entregó este domingo su respuesta oficial a la propuesta de paz formulada por Estados Unidos destinada a poner fin a la guerra iniciada hace poco más de dos meses.

Según informó la agencia de noticias iraní IRNA, el documento fue remitido a través de Pakistán, país que ha actuado como mediador del conflicto entre ambas naciones.

De acuerdo con la propuesta de Irán, la fase actual de las negociaciones se centrará exclusivamente en el cese de las hostilidades en la región.

Los últimos esfuerzos de paz tienen como objetivo un memorando de entendimiento temporal para detener la guerra a través de dos puntos clave: el cese al fuego inmediato y la apertura marítima del estrecho de Ormuz.

“La idea es lograr una pausa que permita respirar a la región mientras se discute un acuerdo integral”, indicaron fuentes de ambos bandos a la agencia Reuters.

En tanto, Irán y Estados Unidos discuten un acuerdo más amplio que tendría que abordar disputas intratables, como el programa nuclear de Irán, iniciativa que Estados Unidos busca detener.