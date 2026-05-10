A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming. Foto referencial de archivo @rfef

Este fin de semana se paraliza LaLiga ante la nueva edición del Clásico Español, donde Barcelona recibe al Real Madrid en el marco de la Fecha 35.

Un partido clave en la recta final del campeonato, donde los azulgrana se acercan el título, mientras que los merengues se presentan como escoltas de la tabla local.

Cuándo juega Barcelona vs. Real Madrid

El partido de Barcelona contra Real Madrid es este domingo 10 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Spotify Camp Nou de España para este compromiso.

Dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid

El partido de Barcelona contra Real Madrid se transmite en el canal DSports de DirecTV.

Además, el Clásico Español se encuentra de forma online en la plataforma DGO.