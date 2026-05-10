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    Nacional

    Fiscal nacional anticipa proyecto inspirado en ECOH para seguimiento de delitos cometidos por adolescentes

    El fiscal nacional dijo que planean implementar un programa piloto en el segundo semestre de este año y que tiene como objetivo realizar seguimiento y fiscalización constante a menores que comenten una gran cantidad de delitos.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Fiscal nacional anticipa proyecto inspirado en ECOH para seguimiento de delitos cometidos por adolescentes DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En relación con el proyecto de justicia juvenil que se está tramitando en el Congreso, el fiscal nacional, Ángel Valencia dijo que desde la Fiscalía han estado pensando en integrar un equipo especializado para hacer seguimiento de estos casos, parecido al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

    “De la misma manera como vimos que era necesario implementar ECOH porque había un problema grave con los homicidios en el contexto del crimen organizado, y luego con los secuestros en el contexto del crimen organizado, también ahora vamos a involucrarnos en esto con lo que tengamos”, aseguró el fiscal.

    En el programa Estado Nacional, Valencia además agregó sobre lo mismo que “nosotros llamábamos a esto un ECOH 2, una segunda etapa de ECOH, o un segundo proyecto con una inspiración similar”.

    Este, según comentó, estaría inspirado en un programa británico el cual buscarán proponer e implementar en el país como piloto el segundo semestre de este año y que contarán con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

    “Lo que la experiencia comparada ha demostrado es que lo que necesitan estos muchachos es seguimiento. Que las medidas que se les imponen se cumplan. Necesitan control y fiscalización, tanto policial como de toda la autoridad, para los efectos de asegurar que cumplan las medidas que se les han impuesto y de volver a retenerlos en el sistema escolar. Que se sientan observados, que se sientan fiscalizados, y que no nos desentendamos de estos adolescentes”, explicó Valencia.

    Comentó que esto además se busca sentar a la mesa a las instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad respecto a los jóvenes que son infractores prolíficos, es decir, adolescentes que cometen una gran cantidad de delitos.

    Entre ellos, Fiscalía, policías, sistema educacional, Ministerio del Desarrollo Social y “ojalá los Juzgados de Familia porque tienen también un rol proteccional, pero eso ya no depende de nosotros”, dijo Valencia.

    Más sobre:Fiscalía NacionalÁngel ValenciaNicolás MaduroEstados UnidosPam BondiResponsabilidad penal juvenil

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