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    Política

    Balladares (RN) critica eventuales indicaciones opositoras a la megarreforma y pide cumplir plazos del gobierno

    La presidenta de RN defendió el cronograma del Ejecutivo para aprobar el proyecto de reconstrucción y reactivación antes de la Cuenta Pública, y acusó una estrategia opositora orientada a “obstruir” la discusión.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Balladares (RN) critica eventuales indicaciones opositoras a la megarreforma y pide cumplir plazos del gobierno DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, abordó este domingo la tramitación de la denominada megarreforma del gobierno y cuestionó la posibilidad de que sectores de oposición presenten un alto número de indicaciones al proyecto.

    En entrevista con Mesa Central, de Teletrece, la senadora criticó un video que circuló durante la semana, en el que se advertía una ofensiva de indicaciones contra la iniciativa del Ejecutivo.

    “Esto demuestra que hay una oposición que mantiene ciertas formas de hacer política que creo que no son las que corresponden”, sostuvo Balladares.

    En esa línea, acusó que ese tipo de acciones deterioran el debate legislativo. “Volvemos a ver el mismo ímpetu que tenían contra el Presidente Piñera y que han tenido en otras oportunidades. Creo que efectivamente este tipo de cosas daña la discusión y daña la política”, afirmó.

    Balladares (RN) critica eventuales indicaciones opositoras a la megarreforma y pide cumplir plazos del gobierno

    La timonel RN planteó que el foco debería estar puesto en mejorar el proyecto y no en entrabar su tramitación.

    “Cuando tú pones el foco en voy a obstruir, y no en cómo, desde mi visión, podemos arreglar el proyecto, claramente estamos en un problema”, señaló.

    Plazos autoimpuestos y avance legislativo

    Balladares también se refirió al cronograma del gobierno, que busca que el proyecto avance durante mayo en la Cámara de Diputados para llegar al Senado en junio.

    Según dijo, espera que la iniciativa pueda estar aprobada en la Cámara antes del discurso presidencial del 1 de junio, fecha en que el Presidente José Antonio Kast realizará su primera Cuenta Pública.

    “Espero, y de verdad que ojalá los que quieren que todo vaya mal y que no piensan en el desarrollo del país no lo logren, que tengamos un proyecto aprobado antes en la Cámara de Diputados antes del discurso”, afirmó.

    La senadora sostuvo que ese hito será relevante para que el Mandatario fije las prioridades de su administración. “Creo que es un minuto importante para el Presidente, ya desde su rol como Presidente de la República, para fijar estas prioridades y demostrar cuál va a ser la línea de trabajo y la hoja de ruta para estos cuatro años”, indicó.

    Balladares (RN) critica eventuales indicaciones opositoras a la megarreforma y pide cumplir plazos del gobierno DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En ese sentido, defendió que el proyecto avance rápido para dar certezas económicas. “Esto es demasiado importante, que estas medidas puedan ejecutarse pronto, porque eso sí que va a dar certeza a la inversión y empezar el camino al desarrollo”, señaló.

    Balladares agregó que RN mantiene conversaciones con el Ejecutivo y con Hacienda para mejorar aspectos del proyecto, especialmente en temas vinculados a pymes y empleo.

    “A nosotros nos preocupan particularmente mucho las pymes y el empleo, y en ese sentido seguimos con esa conversación”, dijo.

    Llamado a una oposición “razonable”

    La presidenta de RN contrastó la postura de sectores opositores con declaraciones de otros dirigentes que, según dijo, han tomado distancia de una estrategia obstruccionista.

    “¿Dónde está esa oposición razonable y responsable que va a abrir el debate hacia cómo mejoramos el proyecto de ley y no hacia cómo logramos obstruirlo?”, cuestionó.

    Balladares aseguró que el oficialismo buscará reducir al máximo las diferencias entre la Cámara y el Senado para evitar una discusión extensa en comisión mixta.

    “Todo lo que se pueda hacer ahora va en el camino de que esto sea mucho más rápido y no tengamos tanta diferencia cuando esté en el Senado”, explicó.

    Balladares (RN) critica eventuales indicaciones opositoras a la megarreforma y pide cumplir plazos del gobierno SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Consultada por el acuerdo del gobierno con el Partido de la Gente, la senadora sostuvo que forma parte del trabajo que debe realizar el Ejecutivo en un Congreso sin mayorías claras.

    Sobre el contenido del pacto, que contempla ayudas vinculadas a medicamentos y pañales, Balladares lo defendió como una medida acotada. “Creo que son cosas sensibles hoy día para la población, y creo que es un buen camino ayudar de manera acotada, responsable fiscalmente”, concluyó.

    Más sobre:Andrea BalladaresRenovación NacionalRNPartido PolíticoGobiernoOficialismo

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