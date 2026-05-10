Qué explica las sensaciones que generan las casas “embrujadas”, según una investigación científica

Qué explica las sensaciones que generan las casas supuestamente “embrujadas”, según una investigación científica. Foto: referencial.

Quienes creen en los fenómenos paranormales, usualmente tienden a explicar las sensaciones que sienten en lugares antiguos como efectos de la supuesta presencia de espíritus.

Estos espacios, como las casas que algunos creen que están “embrujadas”, por ejemplo, han sido parte de los relatos de una extensa lista de películas, series, novelas y mitos populares.

Sin embargo, una investigación publicada en la revista Frontiers in Behavioural Neuroscience a finales de abril asegura haber encontrado una explicación con base científica : los sonidos inaudibles que vienen de tuberías y calderas antiguas .

De acuerdo a los autores del estudio, la exposición a infrasonidos —ondas acústicas de baja frecuencia que son inaudibles para los humanos, pero que pueden ser sentidas por el cuerpo— se relaciona con respuestas aversivas, una evaluación negativa y niveles elevados de cortisol , la también llamada “hormona del estrés”.

Los hallazgos sugieren que, incluso cuando las personas desconocen la presencia de infrasonido, estas ondas podrían afectar su estado de ánimo .

El infrasonido puede provenir de tuberías, calderas y sistemas de ventilación que usualmente se pueden encontrar en los sótanos de edificios y casas antiguas.

Qué explica las sensaciones que generan las casas supuestamente “embrujadas”, según una investigación científica. Foto: referencial.

Qué explica las sensaciones que generan las casas supuestamente “embrujadas”, según el estudio

Para realizar el estudio, los investigadores reunieron a 36 participantes, quienes fueron expuestos a música relajante o inquietante con infrasonido presente o ausente.

Tomaron muestras de saliva inmediatamente antes de la exposición y 20 minutos después del inicio, para hacer el análisis de cortisol.

El psicólogo de la Universidad MacEwan en Canadá, Rodney Schmaltz, uno de los autores del reciente trabajo, afirmó en declaraciones reunidas por The Guardian que las personas que creen en los fenómenos sobrenaturales tienden a relacionar los efectos que genera el infrasonido en las casas antiguas con situaciones paranormales.

“Lo que el infrasonido puede hacer es proporcionar una ligera incomodidad física que luego puede vincularse (por algunas personas) a un fantasma o una explicación paranormal. Para alguien que no se inclina a pensar en términos de fantasmas, la misma sensación probablemente se percibiría simplemente como un edificio viejo, sofocante e incómodo. Para alguien que ya está predispuesto, podría sentirse como prueba de un espíritu o una presencia” , explicó.

En su artículo publicado en la citada revista científica, los investigadores describen cómo los voluntarios no podían percibir cuando se activaba el infrasonido.

Qué explica las sensaciones que generan las casas supuestamente “embrujadas”, según una investigación científica. Foto: referencial.

Sin embargo, cuando se activaba, se sentían más irritados y molestos, según el análisis.

Junto con ello, calificaban la música como más triste y presentaban niveles más altos de cortisol en la saliva.

“Ya fuera que escucharan música instrumental relajante o algo más inquietante, el infrasonido alteró su estado de ánimo y su respuesta al estrés de forma negativa. En pocas palabras, no se puede oír el infrasonido, pero el cuerpo y el estado de ánimo parecen reaccionar a él de todos modos, y la respuesta suele ser desagradable” , comentó el psicólogo.

Schmaltz agregó que se necesitan estudios más amplios para confirmar el efecto.

No obstante, dijo, presumen que el infrasonido puede contribuir a la “vaga incomodidad” que algunas personas sienten en casas que creen “embrujadas”.