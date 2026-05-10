Mil maneras de ser mamá

Monserrat Álvarez, periodista.

- ¿Cómo crees que tu mamá influyó en la mujer y profesional que eres hoy?

Influyó mucho en la forma en que yo enfrento la vida, donde el desarrollo personal y profesional es demasiado importante. Mi mamá fue una persona que estudió a escondidas en la universidad porque su padre no la dejaba, entonces para ella estudiar filosofía y ser profesora fue un pilar fundamental que la hizo sentir muy realizada. Ella entendió que su naturaleza no era solo ser madre, a pesar de ser madre de cinco hijos, sino que la pedagogía y la filosofía fueron parte de su motivación para vivir.

- ¿La maternidad cambió tu forma de elegir qué comunicar y cómo contar historias? ¿Hay temas que hoy te conmueven o interpelan distinto desde que eres mamá?

Cuando uno es mamá en verdad cambia muchísimo la sensibilidad, especialmente en todos los temas que tienen que ver con niños, te importan el doble. Cuando uno es mamá de jóvenes, cualquier noticia o información que tenga que ver con eso es un tema que me importa mucho, porque sé de primera mano cuáles son las problemáticas, las dificultades, el mundo en el que están insertos los jóvenes de hoy. Siento que mis hijos me traen un conocimiento de la realidad que yo no tendría si no fuera porque tengo una convivencia cotidiana con ellos.

- ¿Qué valores del periodismo te gustaría transmitirles a tus hijos en un mundo tan marcado por la inmediatez y las redes sociales?

El valor de la independencia y la importancia de la valentía. Me refiero específicamente al tema de las redes sociales. Yo creo que hoy día los periodistas están más desafiados que nunca, no solo a ser independientes del poder o de los dueños de los medios, sino que independientes de la aprobación en redes sociales. Es importante entender el valor de decir con seguridad lo que probablemente no te van a aplaudir la gran masa en redes sociales, que te puede elevar o derrumbar con un comentario.

- Si tu maternidad fuera un titular, ¿cuál sería hoy?

Madre. Eternamente madre más allá de la edad que tengan mis hijos.

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Paloma Salas, comediante y actriz.

- ¿Qué consejo de tu madre ha influido en tu carrera en la comedia? ¿Ella tiene sentido del humor?

Crecí con una mamá muy chistosa. Todas las mujeres de mi familia son divertidas. Mi tía es seca para contar historias, mi abuela era súper afilada, tenía un humor muy oscuro, y mi mamá siempre fue muy payaso. No creo que nunca me haya dado consejos para avanzar mi carrera, al revés, me dice que trabaje menos, pero sí tengo que decir que me crió en un ambiente de mucha risa.

- ¿Crees que el humor es también una forma de maternar y de aprender a reírse de uno misma?

No sé si el humor sea una forma de maternar necesariamente. Creo que yo me reiría de mí misma aunque no fuera madre. Lo que sí es seguro es que los años que llevo hablando cabezas de pescado sí o sí me han servido para mantener la atención de esta persona chica tan volátil. Las comidas, las tinas, los viajes, todo se soluciona hablando leseras.

- ¿Tu hijo se ríe contigo o es un público difícil?

O sea, yo siempre voy a querer que se ría más. No me conformo.

- ¿Qué da más miedo: enfrentarse a un público difícil o a un niño con una pataleta en público?

Son parecidos. Tanto público difícil, como niño con pataleta, son gente que, fuera de tu desempeño, está lidiando con otros problemas que no están pudiendo comunicar: cansancio, nerviosismo, los obligaron a estar ahí, no les han traído la papa o el aperol spritz. Pueden ser una serie de cosas que los tienen así. Tu responsabilidad es descubrir qué les pasa, validar sus sentimientos y luego distraerlos del problema.

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Francisca Crovetto, deportista olímpica.

- ¿Qué te ha enseñado el deporte que hoy aplicas en la crianza?

La presencia. Tratar, intentarlo una y otra vez, y estar en presencia plena con mi hijo.

- ¿Qué valores del deporte quieres transmitirle a tu hijo?

El disfrute. El deporte de alto rendimiento está muy relacionado al sacrificio, que es verdad, pero uno parte haciendo deporte porque lo disfruta, porque tiene que ver con el juego, con el movimiento corporal, entonces que esa sea la base de su vinculación con el deporte. Y si luego de eso quiere dedicarse a él, la capacidad de generar lazos, la salud mental que te da el deporte y la resiliencia, la capacidad de adaptarse, de perseverancia y el valor del proceso más allá del resultado.

- ¿Qué consejo de tu madre influyó en tu carrera deportiva?

El primero es que uno tiene que dedicarse y buscar cuál es tu vocación del alma, y tratar de hacer de ella tu trabajo. Y la segunda es la frase “soltar y confiar”, que mi mamá siempre me ha dicho y que, de hecho, me la tatué en mi cuerpo escrita por ella misma.

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Francisca Imboden, actriz.

- ¿Qué te ha enseñado la actuación sobre ser madre?

Yo fui mamá antes de ser actriz, así que yo diría que es un poco al revés. El hecho de ser madre me ayudó a tomar con más calma la actuación y a mirarla constantemente con una separación, notando que mi vida como ser humano estaba también en otras cosas. En el fondo, que hay cosas más importantes, que uno está al servicio de otro, y que a pesar de ser un personaje público, también tengo que ser una mamá que llega a abrazar, a escuchar, a hacer comida, a leer un cuento, a entender un problema o a sanar una enfermedad. Eso es bastante más importante que salir en la tele o en la prensa.

- ¿Qué momentos del oficio se vuelven más desafiantes o significativos desde que eres mamá?

Yo fui mamá a los 21 años, entonces no entiendo mucho la vida sin ser mamá, nunca he visto la actuación sino siendo madre. Pero lo más desafiante es saber dejarse fuera como alguien conocido y volverse un ser amoroso, concentrado y que no está en un escenario.

- ¿Qué te gustaría que tus hijos entendieran de tu trabajo sobre el escenario o frente a cámara?

Entender el trabajo comunitario, que si yo no entrego mi máximo por cierto no puedo pedirle al otro que lo entregue, y que mi máximo por cierto no es más importante que el del otro. Todos construimos un universo donde es fundamental estar presente, escuchando, mirando y dándole el espacio al otro para que yo también tenga mi espacio.

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Camila Prado, chef.

- ¿Qué rol cumple la cocina en tu crianza?

Cumple el rol de la pausa. En un mundo tan lleno de inmediatez, de comida, de aplicaciones, de omitir intro en las series, de que no hayan comerciales y todo sea tan ahora, la cocina es de las únicas cosas que toman tiempo, que se cultiva la paciencia, que hay que hacer, esperar y disfrutar. Creo que es un aliado para evitar las pantallas, para que entreguen amor y que sepan que la cocina son recuerdos, actividades y diversión.

- ¿Qué receta es ideal para hacer con los hijos?

Un queque, que es infalible. Galletas de Navidad o con glaseado, rollitos de canela, pan y pizza casera.

- ¿Qué consejo de tu madre influyó en tu carrera?

Que haga lo que amo y que siempre lo haga con dedicación. Ella ama mi carisma, entonces dice que siempre ponga mi ángel en todo lo que hago, que así se me va a resultar todo.

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Denisse Malebrán, cantante.

- ¿Cómo cambió tu relación con la música desde que eres mamá?

Yo fui mamá muy jóven, entonces cuando toqué con mi primera banda ya era mamá. Así que más que cambiar, tuve que adaptar mi vida a una carrera que no está hecha para ser mamá, y en estos 30 años de carrera y de ser mamá, de alguna manera inventé una forma de maternidad que en ese momento quizá no era tan bien vista.

- ¿Tienes algún gusto musical que compartas con tus hijas?

Bueno, todas tenemos gustos muy distintos, pero creo que algo que nos gusta a las cuatro por igual es Mon Laferte y Radiohead. Somos todas fanáticas del disco “Norma” y cuando estamos juntas nos encanta cantar “El Mambo”.

- ¿Hay alguna canción que te recuerde a tu mamá? ¿Cómo te inspiró ella en tu carrera?

Mi mamá fue mi gran inspiración. Ella cantaba increíble, me hubiese encantado que el mundo la hubiese escuchado alguna vez cantar. La recuerdo cantando canciones que a ella le gustaban, era fanática de las grandes cantantes como Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Amanda Miguel, y por ella siento que empecé a cantar ese tipo de música más intensa, más allá del rock que me gustaba a mí. A ella le hice finalmente un disco, que es el último que saqué y se llama “Corazón Salvaje”, son puras reversiones de canciones de ese tipo que me recuerdan a ella. Además, le hice una canción muy importante en mi carrera llamada “Lo que mereces”, cada vez que la toco en vivo con Saiko por supuesto que estoy pensando en ella.

- ¿Qué parte de la maternidad se parece más a subirse a un escenario?

Lo más parecido es cuando te toca a ti acompañarlas a ellas a vivir momentos excitantes, de reconocimiento, de emoción, de logros o de triunfos. Ese momento en que se te infla el pecho de orgullo, es lo mismo que siento yo cada vez que me subo al escenario. Siento que todo el esfuerzo y sacrificio valió la pena.