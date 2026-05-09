A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17
Las seleccionadas juveniles juegan por la opción de clasificar al próximo Mundial de la categoría.
Chile tiene su desafío final en el marco del Sudamericano Femenino Sub 17, donde se mide contra la selección de Ecuador.
Las dirigidas por Vanessa Arauz vienen de caer ante Brasil por penales, por lo que en este partido se juegan la oportunidad de acceder a la clasificación del próximo Mundial de la categoría.
Cuándo juega Chile vs. Ecuador
El partido de Chile contra Ecuador es este sábado 9 de mayo, a las 16:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay.
Dónde ver a Chile vs. Ecuador
El partido de Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17 se transmite en T13 y en DSports de DirecTV.
Además, la cobertura online del duelo va por t13.cl, el servicio 13Go y la plataforma DGO.
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