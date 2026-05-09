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    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Las seleccionadas juveniles juegan por la opción de clasificar al próximo Mundial de la categoría.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Roja Femenina Sub 17. Foto: Instagram @laroja

    Chile tiene su desafío final en el marco del Sudamericano Femenino Sub 17, donde se mide contra la selección de Ecuador.

    Las dirigidas por Vanessa Arauz vienen de caer ante Brasil por penales, por lo que en este partido se juegan la oportunidad de acceder a la clasificación del próximo Mundial de la categoría.

    Cuándo juega Chile vs. Ecuador

    El partido de Chile contra Ecuador es este sábado 9 de mayo, a las 16:00 horas.

    Las selecciones se miden en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay.

    Dónde ver a Chile vs. Ecuador

    El partido de Chile por el Sudamericano Femenino Sub 17 se transmite en T13 y en DSports de DirecTV.

    Además, la cobertura online del duelo va por t13.cl, el servicio 13Go y la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolSudamericano Femenino Sub 17ChileEcuadorChile - EcuadorChile Femenino Sub 17Selección Chilena Femenina Sub 17Roja Femenina Sub 17Dónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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