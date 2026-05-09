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    Defensa de Joaquín Lavín León apelará a prisión preventiva: acusa investigación “sesgada” y falta de fundamento

    El abogado Cristóbal Bónacic sostuvo que el exdiputado está tranquilo, pero cuestionó la resolución del tribunal y afirmó que “la inocencia o culpabilidad” se definirá en un juicio oral.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Defensa de Joaquín Lavín León apelará a prisión preventiva: acusa investigación “sesgada” y falta de fundamento JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El abogado Cristóbal Bónacic, defensor del exdiputado Joaquín Lavín León, cuestionó la prisión preventiva decretada en contra de su representado y adelantó que presentarán recursos para intentar revertir la medida cautelar.

    El jurista afirmó que la causa “está recién empezando” y que aún resta el desarrollo de la investigación y un eventual juicio oral.

    “Toda persona tiene derecho a un juicio objetivo e imparcial, y no a una investigación cerrada como la que se ha desarrollado hasta el día de hoy”, sostuvo.

    Defensa de Joaquín Lavín León apelará a prisión preventiva: acusa investigación “sesgada” y falta de fundamento. En la imagen, Joaquín Lavín León. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    En esa línea, Bónacic aseguró que su representado mantiene tranquilidad respecto del proceso. “Cuando las pruebas sean apreciadas en forma objetiva y en su totalidad, obviamente la conclusión va a ser distinta”, afirmó.

    Consultado por el estado de Lavín León tras su ingreso al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, el abogado señaló que se encuentra en un recinto con otras personas en situación similar, aunque reconoció que la privación de libertad “no es grata”.

    “Él tiene claro que esto es un proceso que lamentablemente va a tener que sobrellevar. Esperemos que sea lo más corto posible, porque tengo la convicción de que aquí no hay delito”, indicó.

    El defensor también criticó la resolución del juez Daniel Urrutia, argumentando que, a su juicio, no se cumplen los requisitos legales para decretar la medida cautelar.

    Defensa de Joaquín Lavín León apelará a prisión preventiva: acusa investigación “sesgada” y falta de fundamento. En la imagen, Cristóbal Bónacic. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “La ley aquí establece requisitos para la prisión preventiva que a nuestro juicio no se cumplen. Por lo tanto, eso hace que la resolución no se ajuste”, señaló.

    Bónacic confirmó que la defensa apelará dentro de los plazos legales, apuntando a lo que calificó como una falta de fundamento de la resolución.

    “Los recursos que se van a interponer se van a interponer dentro del plazo que corresponde. Lo estamos preparando en atención a la falta de fundamento de la resolución”, sostuvo.

    Además, cuestionó que los argumentos de la defensa no hayan sido recogidos por el tribunal. “A esta defensa se le permitió hablar cuatro horas, de las cuales en la resolución del tribunal no encontramos ni una línea”, afirmó.

    Defensa de Joaquín Lavín León apelará a prisión preventiva: acusa investigación “sesgada” y falta de fundamento JAVIER TORRES/ATON CHILE

    “Uno hubiera esperado que por lo menos hubiera habido un pronunciamiento respecto de aquello que fue un trabajo serio y responsable”, añadió.

    La defensa de Lavín León insistió en que la formalización no define culpabilidad. “La inocencia o culpabilidad se determina en un juicio oral, no en una audiencia de formalización. Eso no hay que perderlo nunca de perspectiva”, cerró.

    Lavín León permanece en prisión preventiva desde este viernes, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que le imputa delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.

    En la misma causa también fue enviado a prisión preventiva su exasesor Emiliano Domínguez Vallejos, imputado por fraude al fisco, tráfico de influencias, delitos tributarios, cohecho y falsificación de instrumento privado mercantil. Domínguez cumple la cautelar en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

    Defensa de Joaquín Lavín León apelará a prisión preventiva: acusa investigación “sesgada” y falta de fundamento JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
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