SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a la Real Sociedad con la ilusión de acercarse a la Champions

    El cuadro del Ingeniero quiere seguir soñando con la clasificación a la próxima edición de la Orejona.

    Betis visita a Real Sociedad. Foto: @RealBetis

    Minuto a minuto

    Real Sociedad 0-2 Betis

    Actualiza el relato

    ¡Otro gol anulado en la Real Sociedad!

    68′. Descontaba Oyarzábal, pero ahora es Oskarsson el que está en offside (el islandés lo había asistido).

    ¡Se anula el gol por offside!

    64′. Oyarzábal salió tarde de la posición de adelanto, en la génesis de la jugada. El tanto de los vascos no sube al marcador y el Betis lo sigue ganando por 2-0.

    ¡Gol de la Real Sociedad!

    62′. Mikel Oyarzábal roba la pelota en la mitad del campo y habilita al juvenil Jon Gorrotxategi, que no perdona con la derecha.

    Estuvo cerca el tercero del Betis

    60′. Riquelme buscó su anotación, con un disparo cruzado. Sin embargo, Remiro responde como arquero de handball y saca una mano salvadora.

    ¡Gol del Betis!

    47′. De entrada pega el equipo de Pellegrini. Abde desborda por la derecha y, con un tremendo disparo al segundo palo, pone el 2-0 a favor de los béticos.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45′. Verdiblancos y vascos disputan el complemento en Anoeta.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+1′. Con golazo de Antony, el Betis se va al descaso con la ventaja por la mínima ante la Real Sociedad.

    ¡Gol del Betis!

    39′. La redención de Antony. Tras dos goles fallados, el brasileño saca un potente disparo desde fuera del área y la ajusta al palo derecho de Remiro.

    ¡Palo de la Real Sociedad!

    36′. Oskarsson remató de volea, se desvía en la pierna de un zaguero bético y la pelota se estrella en el vertical. Se salvó el elenco de Pellegrini.

    Oskarsson, de lo más peligroso

    27′. El delantero islandés vuelve a tener una ocasión, esta vez a través de un cabezazo que sale frontal a las manos de Valles.

    Otro gol dilapidado

    8′. Se fue Ander Barrenetxea y Orri Oskarsson en un 2 contra 1, sin embargo, resuelven mal y no hay anotación para los vascos.

    ¡Lo volvió a fallar Antony!

    7′. El brasileño quedó mano a mano con el portero, pero le pega desviado de forma inexplicable. Insólito gol errado.

    La primera llegada es verdiblanca

    3′. Pase filtrado a Antony, que traza la diagonal y queda frente al portero de los vascos. El brasileño definió con sutileza, pero Remiro le achica de buena manera.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Real Sociedad ya recibe al Betis de Manuel Pellegrini, que sueña con acercarse a la Champions League 2026/27.

    El sueño de la Champions League

    El Betis de Pellegrini debe ganar para seguir soñando con la Orejona. Por ahora está en zona de clasificación, puntualmente, en el quinto puesto con 53 puntos. Sin embargo, el Celta de Vigo está al acecho con 50 unidades.

    La formación de la Real Sociedad

    La formación del Betis de Manuel Pellegrini

    El Betis de Pellegrini visita a la Real Sociedad

    Con el objetivo de clasificarse a la próxima Champions League, los verdiblancos llegan a Anoeta para medirse a los vascos.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"BetisReal SociedadManuel PellegriniLaLigaFútbolFútbol españolFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    Dos personas mueren por incendio de una vivienda en Quellón

    Fotos borrosas, memorandos y reportes de astronautas: los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos

    Bahrein anuncia el arresto de 41 personas por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán

    Tregua entre Rusia y Ucrania arranca bajo acusaciones mutuas de ataques

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”

    Lo más leído

    1.
    En vivo: la Roja femenina Sub 17 busca la clasificación al Mundial de la categoría ante Ecuador

    En vivo: la Roja femenina Sub 17 busca la clasificación al Mundial de la categoría ante Ecuador

    2.
    Real Madrid anuncia histórico castigo contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras grave pelea en el camarín

    Real Madrid anuncia histórico castigo contra Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras grave pelea en el camarín

    3.
    Paul Fontaine y el nuevo Monumental para Colo Colo: “Ojalá una empresa chilena grande financie el estadio”

    Paul Fontaine y el nuevo Monumental para Colo Colo: “Ojalá una empresa chilena grande financie el estadio”

    4.
    Por milímetros: revisa el gol anulado a Alexis Sánchez en el Sevilla ante Espanyol

    Por milímetros: revisa el gol anulado a Alexis Sánchez en el Sevilla ante Espanyol

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dos personas mueren por incendio de una vivienda en Quellón
    Chile

    Dos personas mueren por incendio de una vivienda en Quellón

    Alcaldes oficialistas se articulan tras cita con Kast y entregan respaldo al gobierno

    Avaluada en cerca de $11 mil millones: incautan casi una tonelada de droga en Coquimbo

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Gerente general de Hotel W: “En Chile hay más oportunidades que problemas”

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    En vivo: la Roja femenina Sub 17 busca la clasificación al Mundial de la categoría ante Ecuador
    El Deportivo

    En vivo: la Roja femenina Sub 17 busca la clasificación al Mundial de la categoría ante Ecuador

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a la Real Sociedad con la ilusión de acercarse a la Champions

    Gabriel Suazo tras la heroica remontada del Sevilla: “’Dicen que nunca se rinde’; mi carrera se ha basado en ese lema”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”
    Cultura y entretención

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Euphoria 3 en voz de una de sus actrices: “Me sorprendió todo de Zendaya”

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional
    Mundo

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    Fotos borrosas, memorandos y reportes de astronautas: los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos

    Bahrein anuncia el arresto de 41 personas por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño