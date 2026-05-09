En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a la Real Sociedad con la ilusión de acercarse a la Champions
El cuadro del Ingeniero quiere seguir soñando con la clasificación a la próxima edición de la Orejona.
Minuto a minuto
Real Sociedad 0-2 Betis
¡Otro gol anulado en la Real Sociedad!
68′. Descontaba Oyarzábal, pero ahora es Oskarsson el que está en offside (el islandés lo había asistido).
¡Se anula el gol por offside!
64′. Oyarzábal salió tarde de la posición de adelanto, en la génesis de la jugada. El tanto de los vascos no sube al marcador y el Betis lo sigue ganando por 2-0.
¡Gol de la Real Sociedad!
62′. Mikel Oyarzábal roba la pelota en la mitad del campo y habilita al juvenil Jon Gorrotxategi, que no perdona con la derecha.
Estuvo cerca el tercero del Betis
60′. Riquelme buscó su anotación, con un disparo cruzado. Sin embargo, Remiro responde como arquero de handball y saca una mano salvadora.
¡Gol del Betis!
47′. De entrada pega el equipo de Pellegrini. Abde desborda por la derecha y, con un tremendo disparo al segundo palo, pone el 2-0 a favor de los béticos.
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. Verdiblancos y vascos disputan el complemento en Anoeta.
¡Final del primer tiempo!
45′+1′. Con golazo de Antony, el Betis se va al descaso con la ventaja por la mínima ante la Real Sociedad.
¡Gol del Betis!
39′. La redención de Antony. Tras dos goles fallados, el brasileño saca un potente disparo desde fuera del área y la ajusta al palo derecho de Remiro.
¡Palo de la Real Sociedad!
36′. Oskarsson remató de volea, se desvía en la pierna de un zaguero bético y la pelota se estrella en el vertical. Se salvó el elenco de Pellegrini.
Oskarsson, de lo más peligroso
27′. El delantero islandés vuelve a tener una ocasión, esta vez a través de un cabezazo que sale frontal a las manos de Valles.
Otro gol dilapidado
8′. Se fue Ander Barrenetxea y Orri Oskarsson en un 2 contra 1, sin embargo, resuelven mal y no hay anotación para los vascos.
¡Lo volvió a fallar Antony!
7′. El brasileño quedó mano a mano con el portero, pero le pega desviado de forma inexplicable. Insólito gol errado.
La primera llegada es verdiblanca
3′. Pase filtrado a Antony, que traza la diagonal y queda frente al portero de los vascos. El brasileño definió con sutileza, pero Remiro le achica de buena manera.
¡Comienza el partido!
1′. Real Sociedad ya recibe al Betis de Manuel Pellegrini, que sueña con acercarse a la Champions League 2026/27.
El sueño de la Champions League
El Betis de Pellegrini debe ganar para seguir soñando con la Orejona. Por ahora está en zona de clasificación, puntualmente, en el quinto puesto con 53 puntos. Sin embargo, el Celta de Vigo está al acecho con 50 unidades.
La formación de la Real Sociedad
La formación del Betis de Manuel Pellegrini
El Betis de Pellegrini visita a la Real Sociedad
Con el objetivo de clasificarse a la próxima Champions League, los verdiblancos llegan a Anoeta para medirse a los vascos.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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