SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”

    En una conferencia a la que asistió Culto en México, el actor argentino abordó sus orígenes, su trabajo en El Encargado y Homo Argentum, y la obtención del Premio Platino de Honor 2026. La antesala a la ceremonia del cine iberoamericano ha estado marcada por la tensión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien finalmente no asistirá a la gala.

    Por 
    Gonzalo Valdivia, desde Riviera Maya
    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”

    Este sábado 9, en una ceremonia que se celebrará en Riviera Maya (México), Guillermo Francella se unirá al mismo grupo al que ya pertenecían sus compatriotas Ricardo Darín y Cecilia Roth, y figuras como Sônia Braga, Antonio Banderas, Diego Luna, Carmen Maura y Benicio del Toro.

    La organización de los Premios Platino definió que el actor argentino recibirá el Premio Platino de Honor de la 13° edición de los galardones de la industria iberoamericana, en distinción a su trayectoria de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro.

    Por sobre todas las cosas es un reconocimiento al camino andado, y eso tiene otra profundidad”, señaló Francella en una conferencia de prensa este viernes, un día antes de recibir el premio en el evento principal donde se conocerá a los ganadores de este año.

    “Estoy pleno, satisfecho y feliz de cómo me animan, me cuidan, y cuando llega esta instancia de recibir esta petición es lo mejor que me puede pasar. A mí me emociona mucho”, expresó en la instancia, donde dedicó palabras a su estrecha amistad con Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y presidente ejecutivo de los Premios Platino.

    En la instancia abordó la versatilidad de sus roles y su interés por conquistar al público. Un punto que ya había expuesto durante la promoción de Homo argentum (2025), la exitosa película compuesta de 16 viñetas en las que encarnó a todos los papeles.

    “Yo creo que lo que más me ha movilizado a mí es tomar riesgos en cada personaje, que sean bien heterogéneos en sí, bien antagónicos en sí, pero que no olviden esa identificación con la gente, con el público. Yo creo que cualquier contenido que yo he llevado a cabo, cualquier género que sea –drama, comedia, thriller–, todos tenían identificación. Todos tienen que ver con lo popular”, planteó.

    Ya sea en Homo argentum, que batió récords de taquilla en salas argentinas en 2025, o en la serie El encargado, que acaba de lanzar su cuarta temporada en Disney+, el actor estudia los guiones exhaustivamente hasta que se siente a gusto. “Necesito meterme en la piel de cada uno, necesito que no me quede con fórceps lo que tengo que expresar”, apuntó.

    Francella también se permitió viajar al pasado, a su breve paso por el periodismo y sus experiencias en la industria audiovisual mucho antes de ganar fama con Casados con hijos o con El secreto de sus ojos (2009).

    “Me ha pasado de todo. No fue todo tan sencillo. Las cosas no se daban. Era muy difícil poder vivir de la profesión, poder tener continuidad. Hoy te convocan si tenés muchos seguidores en internet, antes era una lotería encontrar que alguien te mire. Entrar en los canales con fotos, que las guardaban en los cajones y no sabías si alguna vez iban a volver a mirar. Era muy, muy difícil todo. Pero tuve mucha gente que me acompañó, mucha gente que me apoyó”.

    Los otros nombres que han obtenido el Premio Platino de Honor son Edward James Olmos, Adriana Barraza, Raphael y Eva Longoria.

    Antesala con conflicto político

    Este viernes, mientras se desarrollaba la conferencia de Prensa de Guillermo Francella, en paralelo explotaba la tensión entre las principales autoridades políticas de México y Madrid.

    La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid –que respalda a los Premios Platino y acoge la ceremonia año por medio–, emitió un comunicado en que afirmó que “el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores” de la premiación con “cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”. Desde su punto de vista, “la presidenta de México ha expulsado” a la política y militante del Partido Popular.

    HANDOUT

    Ayuso inició su visita a México el domingo 3 de mayo y su plan era extenderla hasta el miércoles 13. Ese plan original consideraba su participación en la gala que se celebrará esta sábado 9 en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret (Riviera Maya). Debido al “clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano”, adelantó su retorno.

    Uno de los episodios más polémicos de su estancia fue su asistencia a un homenaje al mestizaje y al conquistador Hernán Cortés, en Ciudad de México, que se realizó el martes 4 de mayo. Allí manifestó su discrepancia con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes han exigido una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América. “Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos”, expuso.

    Durante la tarde de este viernes, Grupo Xcaret refutó la versión de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, asegurando que fueron ellos los que solicitaron a la organización de los Premios Platino que le retiraran la invitación a Isabel Díaz Ayuso.

    Henry Romero

    El motivo de esa acción se sustentó en que buscaban “prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”.

    La ceremonia se podrá ver hoy a partir de las 21 horas en Uchile TV, TNT y HBO Max.

    Lee también:

    Más sobre:CineGuillermo FrancellaPremios PlatinoPremios Platino 2026Casados con HijosHomo ArgentumEl ClanEl Secreto de sus OjosEl EncargadoClaudia SheinbaumIsabel Díaz AyusoSeriesCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    Dos personas mueren por incendio de una vivienda en Quellón

    Fotos borrosas, memorandos y reportes de astronautas: los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos

    Bahrein anuncia el arresto de 41 personas por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán

    Tregua entre Rusia y Ucrania arranca bajo acusaciones mutuas de ataques

    Alcaldes oficialistas se articulan tras cita con Kast y entregan respaldo al gobierno

    Lo más leído

    1.
    La historia real del sacerdote que supo de la muerte de Matute Johns y su rol en la serie sobre el caso

    La historia real del sacerdote que supo de la muerte de Matute Johns y su rol en la serie sobre el caso

    2.
    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    Mo Yan: “Preferiría haber tenido comida de niño y no haber sido escritor”

    3.
    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    Gastón Pauls: “Tengo 54 años, no 20, y hay ciertas cosas que ya no tengo ganas de hacer”

    4.
    Andrea Bajani, autor italiano: “La familia tiene algo profundamente antinatural”

    Andrea Bajani, autor italiano: “La familia tiene algo profundamente antinatural”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dos personas mueren por incendio de una vivienda en Quellón
    Chile

    Dos personas mueren por incendio de una vivienda en Quellón

    Alcaldes oficialistas se articulan tras cita con Kast y entregan respaldo al gobierno

    Avaluada en cerca de $11 mil millones: incautan casi una tonelada de droga en Coquimbo

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Gerente general de Hotel W: “En Chile hay más oportunidades que problemas”

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    En vivo: la Roja femenina Sub 17 busca la clasificación al Mundial de la categoría ante Ecuador
    El Deportivo

    En vivo: la Roja femenina Sub 17 busca la clasificación al Mundial de la categoría ante Ecuador

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita a la Real Sociedad con la ilusión de acercarse a la Champions

    Gabriel Suazo tras la heroica remontada del Sevilla: “’Dicen que nunca se rinde’; mi carrera se ha basado en ese lema”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”
    Cultura y entretención

    Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”

    Reseña de libros: de Julieta Venegas a Natalia Ginzburg

    Euphoria 3 en voz de una de sus actrices: “Me sorprendió todo de Zendaya”

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional
    Mundo

    Brote de hantavirus en crucero: qué se sabe hasta ahora del caso que mantiene alerta sanitaria internacional

    Fotos borrosas, memorandos y reportes de astronautas: los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos

    Bahrein anuncia el arresto de 41 personas por vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño