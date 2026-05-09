Guillermo Francella: “Hoy te convocan a los proyectos si tienes muchos seguidores. Antes era una lotería”

Este sábado 9, en una ceremonia que se celebrará en Riviera Maya (México), Guillermo Francella se unirá al mismo grupo al que ya pertenecían sus compatriotas Ricardo Darín y Cecilia Roth, y figuras como Sônia Braga, Antonio Banderas, Diego Luna, Carmen Maura y Benicio del Toro.

La organización de los Premios Platino definió que el actor argentino recibirá el Premio Platino de Honor de la 13° edición de los galardones de la industria iberoamericana, en distinción a su trayectoria de más de cuatro décadas en cine, televisión y teatro.

“Por sobre todas las cosas es un reconocimiento al camino andado, y eso tiene otra profundidad”, señaló Francella en una conferencia de prensa este viernes, un día antes de recibir el premio en el evento principal donde se conocerá a los ganadores de este año.

“Estoy pleno, satisfecho y feliz de cómo me animan, me cuidan, y cuando llega esta instancia de recibir esta petición es lo mejor que me puede pasar. A mí me emociona mucho”, expresó en la instancia, donde dedicó palabras a su estrecha amistad con Enrique Cerezo, presidente de EGEDA y presidente ejecutivo de los Premios Platino.

En la instancia abordó la versatilidad de sus roles y su interés por conquistar al público. Un punto que ya había expuesto durante la promoción de Homo argentum (2025), la exitosa película compuesta de 16 viñetas en las que encarnó a todos los papeles.

“Yo creo que lo que más me ha movilizado a mí es tomar riesgos en cada personaje, que sean bien heterogéneos en sí, bien antagónicos en sí, pero que no olviden esa identificación con la gente, con el público. Yo creo que cualquier contenido que yo he llevado a cabo, cualquier género que sea –drama, comedia, thriller–, todos tenían identificación. Todos tienen que ver con lo popular”, planteó.

Ya sea en Homo argentum, que batió récords de taquilla en salas argentinas en 2025, o en la serie El encargado, que acaba de lanzar su cuarta temporada en Disney+, el actor estudia los guiones exhaustivamente hasta que se siente a gusto. “Necesito meterme en la piel de cada uno, necesito que no me quede con fórceps lo que tengo que expresar”, apuntó.

Francella también se permitió viajar al pasado, a su breve paso por el periodismo y sus experiencias en la industria audiovisual mucho antes de ganar fama con Casados con hijos o con El secreto de sus ojos (2009).

“Me ha pasado de todo. No fue todo tan sencillo. Las cosas no se daban. Era muy difícil poder vivir de la profesión, poder tener continuidad. Hoy te convocan si tenés muchos seguidores en internet, antes era una lotería encontrar que alguien te mire. Entrar en los canales con fotos, que las guardaban en los cajones y no sabías si alguna vez iban a volver a mirar. Era muy, muy difícil todo. Pero tuve mucha gente que me acompañó, mucha gente que me apoyó”.

Los otros nombres que han obtenido el Premio Platino de Honor son Edward James Olmos, Adriana Barraza, Raphael y Eva Longoria.

Antesala con conflicto político

Este viernes, mientras se desarrollaba la conferencia de Prensa de Guillermo Francella, en paralelo explotaba la tensión entre las principales autoridades políticas de México y Madrid.

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid –que respalda a los Premios Platino y acoge la ceremonia año por medio–, emitió un comunicado en que afirmó que “el Gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores” de la premiación con “cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”. Desde su punto de vista, “la presidenta de México ha expulsado” a la política y militante del Partido Popular.

HANDOUT

Ayuso inició su visita a México el domingo 3 de mayo y su plan era extenderla hasta el miércoles 13. Ese plan original consideraba su participación en la gala que se celebrará esta sábado 9 en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret (Riviera Maya). Debido al “clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano”, adelantó su retorno.

Uno de los episodios más polémicos de su estancia fue su asistencia a un homenaje al mestizaje y al conquistador Hernán Cortés, en Ciudad de México, que se realizó el martes 4 de mayo. Allí manifestó su discrepancia con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes han exigido una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América. “Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos”, expuso.

Durante la tarde de este viernes, Grupo Xcaret refutó la versión de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, asegurando que fueron ellos los que solicitaron a la organización de los Premios Platino que le retiraran la invitación a Isabel Díaz Ayuso.

Henry Romero

El motivo de esa acción se sustentó en que buscaban “prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica”.

La ceremonia se podrá ver hoy a partir de las 21 horas en Uchile TV, TNT y HBO Max.