IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

La expectativa era que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril se ubicara entre 1,4% y 1,7%, debido al alza de las bencinas y sus efectos. Sin embargo, estuvo por debajo de esas expectativas y llegó a 1,3%, con lo que acumula 2,7% en el año y en doce meses subió de 2,8% a 4%, el dato más alto desde septiembre de 2025.

Como era de esperar, la división de transporte fue la de mayor incidencia en el resultado, con un alza mensual de 8,0% y un aporte de 1,011 puntos porcentuales (pp.) al IPC general. Dentro de esa división, la clase combustibles para vehículos personales subió 27,9% y contribuyó con 0,978pp.

La segunda que más incidió fue la división de Vivienda y Servicios básicos que consignó alzas mensuales en seis de sus diez clases.

A nivel de productos, la gasolina anotó un incremento mensual de 25,3%, con una incidencia de 0,774pp., seguido por el diésel que subió 45,7%, aportando 0,204pp y el gas licuado anotó un alza mensual de 5,8%, con 0,083pp., acumulando 3,2% durante el año.

El transporte en bus interurbano también incidió en el resultado, con un alza mensual de 18,6% y un aporte de 0,053pp.

En la otra vereda, la división con la caída mensual más pronunciada fue vestuario y calzado (-1,8%).

Los expertos coinciden en que el traspaso a otros productos fue menor al esperado.

24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

En ese sentido, en Santander dicen que si bien este es el primer dato mensual completo tras el traspaso de los precios internacionales de combustibles a nivel doméstico, “entrega una señal de que, hasta ahora, los efectos de segunda vuelta han sido menores a lo inicialmente temido, otorgando cierto margen a la política monetaria”. Por lo mismo, sostienen que existe el espacio para que el Banco Central mantenga la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% en la reunión de junio.

Gustavo Yana, economista de Zurich, añade que “en términos de política monetaria, mantenemos nuestra visión de que el Banco Central continuará actuando con cautela, por ello, seguimos proyectando que la TPM se mantendrá sin cambios en 4,5% durante 2026”.

Desde Scotiabank afirman que “si bien observamos efectos indirectos en algunos bienes y servicios como alza en precio del pan, transporte en bus interurbano, arriendo, entre otros, se registraron caídas significativas en tarifas de transporte aéreo, las cuales obedecerían a la metodología de recolección de precios por parte del INE y no a un esfuerzo de contención por parte de la industria”.

Por lo mismo indican que “dado que hemos detectado alzas en estos servicios, levantamos el riesgo al alza para la inflación de mayo proveniente de efectos indirectos no capturados y efectos indexatorios que afectarían principalmente la inflación de servicios”.