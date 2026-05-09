SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    De acuerdo al INE, el Índice de Precios al Consumidor subió 1,3% acumulando así entre enero y abril un 2,7% y un 4% anual.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    IPC de abril se dispara 1,3% tras histórica alza de combustibles. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La expectativa era que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril se ubicara entre 1,4% y 1,7%, debido al alza de las bencinas y sus efectos. Sin embargo, estuvo por debajo de esas expectativas y llegó a 1,3%, con lo que acumula 2,7% en el año y en doce meses subió de 2,8% a 4%, el dato más alto desde septiembre de 2025.

    Como era de esperar, la división de transporte fue la de mayor incidencia en el resultado, con un alza mensual de 8,0% y un aporte de 1,011 puntos porcentuales (pp.) al IPC general. Dentro de esa división, la clase combustibles para vehículos personales subió 27,9% y contribuyó con 0,978pp.

    La segunda que más incidió fue la división de Vivienda y Servicios básicos que consignó alzas mensuales en seis de sus diez clases.

    A nivel de productos, la gasolina anotó un incremento mensual de 25,3%, con una incidencia de 0,774pp., seguido por el diésel que subió 45,7%, aportando 0,204pp y el gas licuado anotó un alza mensual de 5,8%, con 0,083pp., acumulando 3,2% durante el año.

    El transporte en bus interurbano también incidió en el resultado, con un alza mensual de 18,6% y un aporte de 0,053pp.

    En la otra vereda, la división con la caída mensual más pronunciada fue vestuario y calzado (-1,8%).

    Los expertos coinciden en que el traspaso a otros productos fue menor al esperado.

    24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

    En ese sentido, en Santander dicen que si bien este es el primer dato mensual completo tras el traspaso de los precios internacionales de combustibles a nivel doméstico, “entrega una señal de que, hasta ahora, los efectos de segunda vuelta han sido menores a lo inicialmente temido, otorgando cierto margen a la política monetaria”. Por lo mismo, sostienen que existe el espacio para que el Banco Central mantenga la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5% en la reunión de junio.

    Gustavo Yana, economista de Zurich, añade que “en términos de política monetaria, mantenemos nuestra visión de que el Banco Central continuará actuando con cautela, por ello, seguimos proyectando que la TPM se mantendrá sin cambios en 4,5% durante 2026”.

    Desde Scotiabank afirman que “si bien observamos efectos indirectos en algunos bienes y servicios como alza en precio del pan, transporte en bus interurbano, arriendo, entre otros, se registraron caídas significativas en tarifas de transporte aéreo, las cuales obedecerían a la metodología de recolección de precios por parte del INE y no a un esfuerzo de contención por parte de la industria”.

    Por lo mismo indican que “dado que hemos detectado alzas en estos servicios, levantamos el riesgo al alza para la inflación de mayo proveniente de efectos indirectos no capturados y efectos indexatorios que afectarían principalmente la inflación de servicios”.

    Más sobre:IPCInflaciónBencinasGasolina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Suben a seis los contagios confirmados de hantavirus en crucero MV Hondius

    Putin asegura que Rusia “siempre será victoriosa” en medio del desgaste por la guerra en Ucrania

    EFE Sur confirma desrielo de tren de carga en Chiguayante: nueve carros resultaron afectados

    Detienen a dos personas por vender télefonos de alta gama falsos

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Amenaza de “tsunami” de indicaciones caldea ambiente en el Congreso

    Lo más leído

    1.
    Los últimos días de la planta de Electrolux en Chile

    Los últimos días de la planta de Electrolux en Chile

    2.
    El perfil de los directores elegidos por Kast para las empresas estatales

    El perfil de los directores elegidos por Kast para las empresas estatales

    3.
    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    Dueña de Preunic y Salcobrand anuncia compra de ópticas Rotter & Krauss

    4.
    Cómo será el supermercado PriceSmart en Chicureo que costará casi US$10 millones

    Cómo será el supermercado PriceSmart en Chicureo que costará casi US$10 millones

    5.
    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 9 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming

    EFE Sur confirma desrielo de tren de carga en Chiguayante: nueve carros resultaron afectados
    Chile

    EFE Sur confirma desrielo de tren de carga en Chiguayante: nueve carros resultaron afectados

    Detienen a dos personas por vender télefonos de alta gama falsos

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Columna de Sebastián Izquierdo: Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Columna de Sebastián Izquierdo: Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    Estudio revela que TikTok ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones presidenciales en 2024

    Ecuador, Marruecos y Japón: los proyectos que amenazan a las potencias en el Mundial 2026
    El Deportivo

    Ecuador, Marruecos y Japón: los proyectos que amenazan a las potencias en el Mundial 2026

    No ocurre desde 2023: la estadística que Alexis Sánchez busca igualar en el duelo entre Sevilla y Espanyol

    El aplaudido encuentro entre Alexis Sánchez y juveniles del Sevilla

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    El Diablo Viste a la Moda 2: Un Cuarteto con Estilo y Clase
    Cultura y entretención

    El Diablo Viste a la Moda 2: Un Cuarteto con Estilo y Clase

    Yacht Rock: le das a la música un mal nombre

    Pedropiedra vuelve a mirar a Ocho: “Desde ese disco perdí el miedo a probar cosas distintas”

    Suben a seis los contagios confirmados de hantavirus en crucero MV Hondius
    Mundo

    Suben a seis los contagios confirmados de hantavirus en crucero MV Hondius

    Putin asegura que Rusia “siempre será victoriosa” en medio del desgaste por la guerra en Ucrania

    Jelani Cobb, decano de Periodismo en Columbia: “Debe haber límites sobre cómo la IA accede a la información”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño