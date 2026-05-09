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    Detienen a dos personas por vender télefonos de alta gama falsos

    Los sujetos quedaron en prisión preventiva y se les imputan los delitos de robo con intimidación y estafa.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos personas, uno hombre y una mujer que se dedicaban a la venta de teléfonos falsos, supuestamente de marca Apple, a través de redes sociales.

    Una denuncia, por robo con intimidación, llegó a través de uno de los compradores, quien se dio cuenta de que el teléfono no era el que correspondía a la descripción de la publicación al momento de reunirse con los imputados para concretar la venta.

    Según relató el subprefecto Rubén Plaza, de la Biro Oriente “en ese momento en donde estos sujetos, los imputados, proceden a amenazarlo con la utilización de armas de fuego y extorsionarlo para que le entreguen de igual forma el dinero o que realicen el pago del dinero a través de transferencias y también a través de dinero que sacaron de un cajero automático”.

    Otra modalidad, explicó el detective, era que recibían transferencias previamente por parte de los clientes, quienes ya en sus hogares se daban cuenta que el teléfono era de marca Android.

    “Obviamente trataban de contactarse con estas personas y ahí lisa y llanamente no les contestaban o borraban las publicaciones y los bloqueaban. Por lo tanto, ahí se configuraba la estafa”, dijo el subprefecto Plaza.

    Además explicó que, tras las indagatorias a partir del primer caso señalado, pudieron comprobar que existían al menos cuatro víctimas más y los casos se remotan al 2017.

    Con la investigación además señaló que lograron establecer que estas dos personas tenían un vínculo familiar, como pareja. “Estos sujetos residen en la Quinta Región y desde ahí ellos hacen estas publicaciones y viajan a Santiago a concretar estas ventas”, explicó Plaza.

    Al allanar el domicilio de los imputados, encontraron un revólver, un rifle, una subametralladora adaptada para el disparo, munición, más cajas de teléfonos y otros celulares de otras marcas de los que la PDI está investigando la procedencia.

    Asimismo, pudieron comprobar que los detenidos manejaban un negocio de abarrotes en San Antonio, que funcionaba como fachada de las estafas.

    Tras su formalización ambas personas quedaron en prisión preventiva y su caso, con un plazo de investigación de 90 días.

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