Sernac emite alerta de seguridad por botellas de acero inoxidable: problemas de presión en tapas podrían causar un accidente

Este viernes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), emitió una alerta de seguridad relacionada al riesgo de accidente que pudieran provocar botellas de acero inoxidable de la marca Thermos, debido a un defecto en sus tapas.

El aviso afecta a los modelos SK3000 Stainless King y SK3020 Food Jar, que fueron comercializados en Chile por la empresa Importadora y Distribuidora KW SpA entre los años 2018 y 2026.

De estos, se señala que hay 2.000 unidades en posesión de los consumidores, mientras que existe un stock de 700 botellas y 5.000 se encuentran en tránsito.

Respecto del defecto, la empresa detalló que “existen tapas de botellas de acero inoxidable que no contienen un mecanismo de válvula liberadora de presión. Este defecto puede ocasionar que la tapa salga eyectada, al mantener alimentos por más del tiempo recomendado, pudiendo ocasionar accidentes”.

Debido a lo anterior, hay riesgo de quemaduras, derramamientos y golpes producto de la salida con fuerza de la tapa.

Según se informó, el defecto ha ocasionado 27 reportes de personas afectadas en Estados Unidos, mientras que en Chile no se han reportado casos de afectación.

No obstante, el Sernac precisó que los productos afectos a esta alerta, en el caso de Chile, son sólo aquellos importados entre 2018 y 2022 , ya que con posterioridad a esa fecha, todas las importaciones ya incluían los modelos con tapas con válvulas de escape incorporadas.

Con todo, se recomendó dejar de utilizar el artículo de manera preventiva y contactar a contacto@thermoschile.cl para concretar el reemplazo de la tapa afectada y recibir la adecuada con la válvula de escape correspondiente.