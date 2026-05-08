Cadem: rechazo a megarreforma de Kast sube a 51% y mayoría se opone a rebaja de impuestos a empresas

Kast presentó el Plan de Reconstrucción a través de su primera cadena nacional

Un nuevo adelanto de la encuesta Plaza Pública Cadem mostró que un 51% de los consultados está en desacuerdo con la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, mientras que el mismo porcentaje rechaza la rebaja de impuestos a las empresas contemplada en la iniciativa.

La muestra alcanzó los 1.003 encuestados durante esta semana.

Frente a la consulta sobre el respaldo o rechazo al paquete de medidas contenidas en el plan presentado por el Ejecutivo, el rechazo al proyecto registró un aumento de cuatro puntos respecto de la medición anterior, alcanzando un 51%.

En contraparte, el apoyo a la iniciativa cayó seis puntos y llegó a 41%.

Cadem - Plaza Pública - Apoyo o rechazo al Plan de Reconstrucción de Kast.

Rechazo a rebaja de impuestos

La consultora también preguntó por uno de los ejes centrales de la megarreforma: la disminución del impuesto de primera categoría para las empresas, que pasaría de 27% a 23%.

Ante ese escenario, un 51% se manifestó a favor de mantener la tasa actual, aun cuando eso implique que el país continúe creciendo en torno al 2% anual, como fue planteado en la consulta de Cadem.

Entre quienes más rechazan la rebaja tributaria aparecen las mujeres, con 58%; las personas entre 18 y 34 años, con 61%; quienes se identifican con la izquierda, con 91%; y quienes votaron por Jeannette Jara, con 93%.

Asimismo, un 56% de quienes afirmaron no haber votado también se manifestó contrario a la reducción de impuestos.

En tanto, un 43% respaldó bajar los impuestos a las empresas, pese a una menor recaudación fiscal en el corto plazo.

Los principales apoyos a esa medida provinieron de hombres, con 53%; personas mayores de 55 años, con 58%; encuestados identificados con la derecha, con 81%; y quienes votaron por Kast, con 79%.

Cadem - Plaza Pública - Posición frente a la rebaja de impuestos

Desconfianza sobre efectos económicos

Otro de los aspectos abordados por la encuesta fue el nivel de confianza respecto de los efectos que podría generar el proyecto del Ejecutivo.

En ese punto, un 70% aseguró tener poca o ninguna confianza en que la iniciativa ayude a mejorar los salarios, mientras que un 69% dudó de que contribuya a reducir el costo de la vida.

Asimismo, un 56% consideró que el proyecto no generará un mayor crecimiento económico, frente a un 41% que sí estimó posible ese efecto.