Hayley Williams agenda concierto en Chile

La cantante Hayley Williams se presentará en Chile con su gira The Hayley Williams Show. El encuentro con la fanaticada local está agendado para el 18 de noviembre en el Movistar Arena.

Se trata de una presentación enmarcada en la gira latinoamericana que incluye pasadas por Colombia, Brasil, Argentina, Perú, México y Puerto Rico.

Durante los últimos meses, Hayley Williams ha estado de gira presentando su álbum más reciente, Ego Death At A Bachelorette Party. La gira ha sido una celebración de su aclamado álbum, nominado a los premios GRAMMY y Libera, que ha interpretado íntegramente cada noche.

Para garantizar que las entradas lleguen a verdaderos fans, se ha establecido un proceso de registro de preventa verificado. El registro para la preventa HW HQ se abre a las 4 p. m. el 7 de mayo en https://hayleywilliams.club.os.fan/thws.

Preventa Artista, 12 de mayo, 10 am. Venta General, 14 de mayo, 10 amEntradas en Puntoticket.com.