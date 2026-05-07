A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves llega el turno de la participación de Coquimbo Unido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, donde recibe la visita del club Universitario de Deportes.

Los aurinegros van por una victoria que les permita dejar atrás la caída ante Deportes Tolima, mientras que los peruanos vienen de vencer a Nacional de Uruguay.

Cuándo juega Coquimbo Unido vs. Universitario

El partido de Coquimbo Unido contra Universitario es este jueves 7 de mayo, a las 20:00 horas.

Los Piratas reciben al conjunto de Perú en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario

El partido de Coquimbo Unido contra Universitario se transmite en el canal ESPN5 .

Además, la cobertura online de la Copa Libertadores va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.