Dónde y a qué hora ver a Chile contra Brasil por la semifinal del Sudamericano Femenino Sub 17

Chile avanza en su desafío por el Sudamericano Femenino Sub 17 y llega a la semifinal contra la selección juvenil de Brasil.

Las dirigidas por Vanessa Arauz lograron el segundo lugar de su grupo, luego de igualar 2-2 ante Argentina, y se presentan con intenciones de acceder a uno de los cupos que ofrece el certamen al próximo Mundial Sub 17 de Marruecos.

Cuándo juega Chile vs. Brasil

El partido de Chile contra Brasil por el Sudamericano Femenino Sub 17 es este miércoles 6 de mayo, a las 19:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

Dónde ver a Chile vs. Brasil

El partido de Chile contra Brasil se transmite en T13 y DSports 2 de DirecTV.

Además, la cobertura online del duelo va por t13.cl, el servicio 13Go y la plataforma DGO.