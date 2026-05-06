Alvarado defiende megarreforma tras críticas desde el CFA: “A mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía”
Durante su presentación en la Comisión de Hacienda, la entidad detalló nueve riesgos directos para las arcas fiscales derivados de continuar la iniciativa como la presentó el Ejecutivo. Según el CFA, el proyecto tendría un impacto fiscal negativo entre 2026 y 2031
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió este miércoles desde el Congreso Nacional el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional del Ejecutivo, luego de las críticas realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su presentación ante la Comisión de Hacienda.
En particular, la entidad presentó durante la jornada del martes una crítica visión sobre la sostenibilidad fiscal del proyecto misceláneo, al detectar que existirían nueve riesgos directos para las arcas fiscales si la iniciativa continúa según lo propuesto por el Ejecutivo.
Entre otros aspectos, la presentación del CFA detalló que entre 2026 y 2031 la iniciativa tendría un impacto fiscal neto negativo, que tendría que ser cubierto con fuentes de financiamiento adicionales para así lograr la neutralidad fiscal.
“El informe del Consejo Fiscal Autónomo es parte del proceso legislativo y de la discusión tanto en Comisión de Hacienda como en el Congreso en general”, comenzó explicando el secretario de Estado.
A lo que agregó: “Aquí lo que el gobierno ha propuesto es una iniciativa que tiene como objetivo final generar y reestructurar las bases de la economía para que vuelva a crecer a una tasa del 4% y el desempleo, que es un flagelo que nos afecta durante muchos años, vuelva a caer. Aquí se cambia una filosofía“.
En ese sentido, aunque admite que la iniciativa “puede generar un cierto desequilibrio inicial en las finanzas públicas”, enfatiza que “a mediano y largo plazo la economía va a recuperar su energía y va a recuperar el empleo”.
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