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    “Dejemos de lado la mezquindad”: vocera de gobierno sale al paso de críticas por falta de diálogo en megarreforma

    Mara Sedini explicó que el gobierno insistirá en la suma urgencia legislativa para el proyecto de reconstrucción nacional, para que así avance lo más rápido posible en el Congreso.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    05/05/2026 - MARA SEDINI. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, hizo un llamado a los parlamentarios a dejar de lado “la mezquindad” en el debate por la megarreforma que se encuentra en el Congreso. Desde la oposición han acusado falta de diálogo de La Moneda sobre la iniciativa legal, incostitucionalidad y apuro en el debate.

    Nuestro llamado es a que dejemos de lado la mezquindad, los muñequeos políticos y empecemos a avanzar en un proyecto que ayuda a todos los chilenos a salir de este estancamiento que lleva más de 10 años acechando a nuestro país”, sostuvo.

    Asimismo, la vocera explicó que el gobierno insistirá en la suma urgencia legislativa para el proyecto de reconstrucción nacional, para que así avance lo más rápido posible en el Congreso.

    “Queremos seguir insistiendo en la urgencia del Plan de Reconstrucción Nacional, cuyo objetivo es que Chile vuelva a crecer, vuelva a ser un buen escenario para invertir y sobre todo un lugar para crear empleo y oportunidades para todos los chilenos. Es por eso que desde la Segpres insistimos en ponerle suma urgencia al proyecto para que cada semana no se pierda una oportunidad para cada uno de los chilenos que esperan empleo y una mejor situación para sus familias en el futuro”.

    Sobre la supuesta falta de diálogo, la ministra dijo: “Ahora el llamado es urgente, hemos discutido este proyecto, lo hemos sociabilizado, en algunas semanas se nos atacaba de por qué el proyecto se había atrasado una semana más, una semana menos, y era precisamente porque lo estábamos conversando con los parlamentarios, con los gremios, con asociaciones, con las personas, para que saliera lo mejor posible. Entonces reclaman por una o por otra razón".

    Y finalizó: “La verdad es que esto ya no aguanta para más, las cifras ya son tajantes y necesitamos que este proyecto salga”.

    Más sobre:Mara SediniVocera de GobiernoSegegobMegarreformaReconstrucción Nacional

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