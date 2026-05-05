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    La marca histórica que anotó Alexis Sánchez con el gol que sacó al Sevilla de la zona de descenso

    El chileno no solo se transformó en el héroe del cuadro andaluz, también inscribió su nombre en dos tablas históricas.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Sánchez celebra su gol ante la Real Sociedad. Foto: @LaLiga

    El gol de Alexis Sánchez no solo le devolvió la alegría a la hinchada del Sevilla, el triunfo ante la Real Sociedad sacó al cuadro andaluz de la zona de descenso, también le permitió al chileno establecer dos nuevas marcas para su carrera.

    La primera de ella la publicó el estadístico de la liga española, Fran Martínez, el cual aseguró que el tocopillano se convirtió en el jugador extranjero de más edad en marcar un gol por el cuadro blanquirrojo. “Con 37 años, 4 meses y 15 días, se convierte en el jugador extranjero más longevo en anotar en toda la historia del Sevilla en Primera División”, aseguró el numerólogo.

    El otro hito es que el formado en Cobreloa se metió en los top ten de los artilleros nacionales, pues consiguió celebrar 275 dianas. El ranking que publicó Luis Reyes en el diario AS, establece que el integrante de la Generación Dorada comparte el casillero 10 con Pedro González y está a tres tantos de desplazar a Chamaco Valdés del noveno lugar. El escalafón lo lideran Osvaldo Castro con 376 goles, Esteban Paredes con 368 e Iván Zamorano con 350.

    Alexis Sánchez, festejando el gol del triunfo sobre la Real Sociedad. Foto: Sevilla FC/X.

    La alegría del Niño Maravilla

    Alexis Sánchez no alzaba sus brazos al cielo desde el 1 de marzo, cuando en el clásico sevillano marcó el primero de los nervionenses ante el Betis de Manuel Pellegrini (empataron a dos). Por lo mismo, el delantero no se guardó nada al final del encuentro.

    “En esta instancia me gusta estar tranquilo, con mucha calma para decidir la jugada y tener la paciencia para definir... Por algo me trajeron… Tengo la experiencia y lo sigo demostrando, estoy bien físicamente. Ahora me toca vivir lo más complicado de mi carrera, estar peleando abajo para no descender”, aseguró en la transmisión oficial.

    Luego agregó que “vine acá a Sevilla, porque sé que es un club grande, con una enorme afición y un estadio espectacular. No cualquiera juega acá, solo los futbolistas con sangre y con talento pueden jugar acá”.

    Palabras que deberá ratificar en la difícil recta final que tiene el cuadro andaluz para asegurar su permanencia en la Primera División hispana. El sábado 9 de mayo recibirá al Espanyol, luego visita al Villarreal (13/05), recibe al Real Madrid (17/05) y termina con el Celta de Vigo (24/05).

    Más sobre:Alexis SánchezSevilla FCSevillaLaLigaFútbolEstadísticasRécordFútbol Internacional

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