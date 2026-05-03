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    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    El sensor de una pulgada y la alianza con Leica dan resultados realmente notables en fotografía, transformando a este smartphone en una herramienta de precisión. ¿Vale la pena?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026? Alejandro Jofré / La Tercera

    Cuando hablamos de la línea Ultra de Xiaomi, la conversación suele abandonar rápidamente el terreno de la telefonía tradicional para entrar de lleno en el de la fotografía.

    Durante la última semana he estado usando el Xiaomi 17 Ultra como equipo principal, y la conclusión más honesta y menos adornada a la que se puede llegar es simple: no es un teléfono para todos.

    El 17 Ultra es un dispositivo de nicho. Es, a grandes rasgos, una cámara compacta de altísimas prestaciones que, además, hace llamadas, envía correos y reproduce Spotify. Y esa decisión de diseño trae consigo tantas virtudes como sacrificios cotidianos.

    Diseño: el lente dicta las reglas

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026? Alejandro Jofré / La Tercera

    Al sacar el equipo de la caja, lo primero que destaca es la parte trasera. El módulo de cámaras es enorme, circular y sobresale de manera evidente. No hay forma de disimularlo. Si eres de los que llevan el teléfono en el bolsillo delantero del pantalón, lo vas a notar a cada paso.

    El acabado, que simula un cuero texturizado, ayuda bastante al agarre -algo indispensable en un equipo que supera con holgura los 200 gramos- y evita el eterno problema de las huellas dactilares de las cubiertas de cristal.

    Es un diseño industrial sobrio, enfocado en la funcionalidad fotográfica por sobre la estética minimalista que domina el mercado actual. Es pesado, es grueso y, si lo usas con el Photography Kit -como fue mi caso- hay que añadir todavía más cuerpo y peso, algo que se agradece al disparar a mano alzada sin accesorios.

    Pantalla y rendimiento: la obligación de la gama alta

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026? Alejandro Jofré / La Tercera

    En el uso diario, el teléfono se comporta exactamente como se espera de un equipo que coquetea con los precios de la gama más alta. La pantalla AMOLED ofrece colores bien calibrados, niveles de brillo que permiten leer bajo el sol de Santiago sin entrecerrar los ojos, y una tasa de refresco que hace que navegar por artículos extensos o redes sociales se sienta fluido.

    Por dentro, el procesador hace que el salto entre aplicaciones pesadas sea imperceptible. Sin embargo, el principal punto de fricción sigue siendo el software. Aunque la capa de personalización de Xiaomi ha madurado bastante y es más limpia que en años anteriores, sigue incluyendo aplicaciones preinstaladas redundantes y menús de configuración que requieren más pasos de los estrictamente necesarios.

    A ver: no es un obstáculo insalvable, pero frente a experiencias más limpias de la competencia, se siente como un área que aún requiere pulido.

    Fotografía: el verdadero argumento de compra

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026? Alejandro Jofré / La Tercera

    Aquí es donde el Xiaomi 17 Ultra justifica su apellido. La alianza con Leica no es un simple logo pegado en la carcasa, se nota en el procesamiento de la imagen, en los colores, en la vibra de las fotos.

    A diferencia de otros fabricantes que apuestan por saturar los cielos para que se vean de un azul irreal o suavizar los rostros hasta parecer de cera, la óptica de este teléfono prefiere el contraste, las sombras dramáticas y una reproducción de color mucho más cercana a lo que ve el ojo humano.

    El lente principal es simplemente excelente en situaciones de buena y mala luz, con un desenfoque natural que rara vez hace necesario usar el modo retrato digital.

    El zoom es una herramienta genuinamente útil. No para espiar a los vecinos como sugieren algunas publicidades absurdas, sino para encuadrar detalles arquitectónicos o retratar sin invadir el espacio personal.

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026? Alejandro Jofré / La Tercera

    El “pero”: la aplicación de cámara está repleta de opciones manuales, perfiles de color y filtros Leica. Para alguien que solo quiere apuntar y disparar, o viene, por ejemplo, de la experiencia point-and-shoot de un iPhone, puede resultar abrumador. Es un teléfono que recompensa la paciencia y el conocimiento fotográfico básico.

    Video, autonomía y carga: las costuras

    Con una batería de gran capacidad, el equipo llega al final del día sin problemas bajo un uso normal (correo, mensajería, navegación y fotos).

    Si decides grabar video en alta resolución de forma sostenida, el drenaje se acelera, como es lógico. Sobre este punto, los videos no son el fuerte de este equipo y el principal culpable es, irónicamente, su mayor virtud fotográfica: el sensor principal de una pulgada.

    En fotografía, este tamaño permite capturar muchísima luz y ofrece un bokeh hermoso. En video, esa misma física se vuelve un dolor de cabeza. La profundidad de campo es tan reducida que el área enfocada es mínima. Si intentas grabar a alguien caminando hacia la cámara, el sistema de autoenfoque sufre de lo que se conoce como focus hunting. El lente entra en pánico, pulsando constantemente hacia adelante y hacia atrás para decidir qué mantener nítido, arruinando la toma con saltos bruscos.

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026? Alejandro Jofré / La Tercera

    No es un equipo para hacer videos, ahí el mercado cuenta con otras opciones mejores. Y en cuanto a la autonomía, lo que salva la situación es su sistema de carga rápida: en el tiempo que toma preparar un café y revisar los titulares de la mañana, el teléfono recupera suficiente energía para aguantar el resto de la jornada.

    Se agradece, además, que el cargador viene incluido en la caja, una práctica que parece en extinción.

    ¿Vale la pena?

    El Xiaomi 17 Ultra sacrifica la ergonomía y la ligereza para montar un altar de la fotografía móvil.

    Si tu uso del teléfono se reduce a consumir Instagram, revisar WhatsApp y tomar fotos casuales de tu perro o tu almuerzo, este equipo es un exceso innecesario. Hay opciones mucho más baratas y cómodas en el mercado.

    Pero si la fotografía es tu pasatiempo, si entiendes de composición y buscas la mejor cámara de bolsillo posible sin tener que cargar con un equipo réflex en la mochila o prescindir de las apps de Google, el 17 Ultra es una herramienta seria y competente que cumple lo que promete, sin exagerar nada.

    Ficha técnica del Xiaomi 17 Ultra

    UnidadesEspecificaciones
    Pantalla6.9” HyperRGB OLED (LTPO 1-120Hz), Resolución 2608 x 1200, brillo pico de 3500 nits, Dolby Vision, HDR10+, Xiaomi Shield Glass 3.0
    ProcesadorSnapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm)
    Memoria RAM16 GB (LPDDR5X)
    Almacenamiento512 GB / 1 TB (UFS 4.1)
    Cámara traseraPrincipal: 50 MP (Sensor de 1″, f/1.67, OIS). Teleobjetivo: 200 MP (75-100mm zoom óptico continuo, f/2.4-3.0, OIS). Ultra gran angular: 50 MP (14mm, f/2.2)
    Cámara Frontal50 MP con Enfoque Automático (AF)
    Batería6000 mAh (silicio-carbono)
    Carga90W por cable (HyperCharge), 50W carga inalámbrica, Carga inversa (cable e inalámbrica)
    Sistema OperativoHyperOS 3 (basado en Android 16)
    Conectividad5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 3.2 Gen 2
    Seguridad y ExtrasLector de huellas ultrasónico en pantalla, Resistencia al agua y polvo IP68/IP69, Altavoces estéreo
    Dimensiones y Peso162.9 x 77.6 x 8.29 mm / 218 gramos
    Precio ChileDesde $1.499.990

    Lee también:

    Más sobre:XiaomiLeicaXiaomi 17 UltraTeléfonosTecnologíaFotografíaFlagshipCelularesSmartphonesPhotography KitHyperOS 3AndroidHyperChargeSnapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm

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