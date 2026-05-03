Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

Shakira junto a la cantante brasileña Anitta en su megaconcierto en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Imagen @Anitta en X.

Después de que un show de drones dibujara su rostro en la noche carioca, Shakira se presentó este sábado ante dos millones personas que asistieron al megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Con este espectáculo la cantante colombiana puso fin a su gira mundial Las Mujeres ya no Lloran, que coincidentemente inició en febrero del 2025 también la ciudad brasileña y sumó un nuevo capítulo del evento anual Todo Mundo no Río, por el que ya habían desfilado Madonna y Lady Gaga.

Shakira en su megaconcierto en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Captura de pantalla.

La cita musical comenzó cerca de las 23.00, con un retraso de casi una hora debido a un problema personal de la artista -posteriormente se informó que le habían comunicado que su padre estaba enfermo-, cuando la ganadora de cuatro Grammy apareció sobre un escenario de 1.500 metros cuadrados, el más grande levantado para este tipo de shows, como consignó EFE.

“Hola Brasil. ¿Como están? No puedo creer que estoy aquí. Y pensar que llegué cuando tenía 18, soñando con cantar para ustedes. Me apasioné con ustedes. La vida es mágica” , dijo luego Shakira en portugués y ataviada con traje con los colores de la bandera de Brasil, en la primera pausa de un recital que se inició con su canción La Fuerte.

Para después, ante dos millones de asistentes -cifra que el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, confirmó en redes sociales- recorrer su historia musical, interpretando temas como Girl Like Me, Estoy Aquí, Inevitable, Soltera, Waka Waka y She Wolf, entre otros.

Todo Mundo no Rio com @shakira : 2 milhões de pessoas. A Loba fez história no Rio. Pode espalhar porque é número oficial da @Prefeitura_Rio .



Fonte: Riotur



Todo el mundo en Río con @Shakira: 2 millones de personas. La Loba hizo historia en Río. Pueden compartirlo: es la cifra… pic.twitter.com/jhq9bJIHtg — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) May 3, 2026

En una cita de más de dos horas de duración en la que fue acompañada virtualmente por sus hijos Milan y Sasha, con quienes interpretó con la ayuda de un video pregrabado su canción Acróstico, y en el escenario por figuras de la música brasileña como Anitta, Caetano Veloso y Maria Bethânia.

El concierto que Shakira cerró con una multitud que bailó y entonó sus canciones, e iluminada por los fuegos artificiales que se reflejaban en las aguas del Atlántico.