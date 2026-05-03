Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
La cantante colombiana se presentó en la playa de Copacabana, en el marco de los eventos Todo Mundo no Río, con un show en el que interpretó canciones como Estoy Aquí, Waka Waka y She Wolf, donde participaron figuras brasileñas de la música como Anitta y Caetano Veloso.
Después de que un show de drones dibujara su rostro en la noche carioca, Shakira se presentó este sábado ante dos millones personas que asistieron al megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.
Con este espectáculo la cantante colombiana puso fin a su gira mundial Las Mujeres ya no Lloran, que coincidentemente inició en febrero del 2025 también la ciudad brasileña y sumó un nuevo capítulo del evento anual Todo Mundo no Río, por el que ya habían desfilado Madonna y Lady Gaga.
La cita musical comenzó cerca de las 23.00, con un retraso de casi una hora debido a un problema personal de la artista -posteriormente se informó que le habían comunicado que su padre estaba enfermo-, cuando la ganadora de cuatro Grammy apareció sobre un escenario de 1.500 metros cuadrados, el más grande levantado para este tipo de shows, como consignó EFE.
“Hola Brasil. ¿Como están? No puedo creer que estoy aquí. Y pensar que llegué cuando tenía 18, soñando con cantar para ustedes. Me apasioné con ustedes. La vida es mágica”, dijo luego Shakira en portugués y ataviada con traje con los colores de la bandera de Brasil, en la primera pausa de un recital que se inició con su canción La Fuerte.
Para después, ante dos millones de asistentes -cifra que el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, confirmó en redes sociales- recorrer su historia musical, interpretando temas como Girl Like Me, Estoy Aquí, Inevitable, Soltera, Waka Waka y She Wolf, entre otros.
En una cita de más de dos horas de duración en la que fue acompañada virtualmente por sus hijos Milan y Sasha, con quienes interpretó con la ayuda de un video pregrabado su canción Acróstico, y en el escenario por figuras de la música brasileña como Anitta, Caetano Veloso y Maria Bethânia.
El concierto que Shakira cerró con una multitud que bailó y entonó sus canciones, e iluminada por los fuegos artificiales que se reflejaban en las aguas del Atlántico.
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