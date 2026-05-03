SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    La cantante colombiana se presentó en la playa de Copacabana, en el marco de los eventos Todo Mundo no Río, con un show en el que interpretó canciones como Estoy Aquí, Waka Waka y She Wolf, donde participaron figuras brasileñas de la música como Anitta y Caetano Veloso.

    Por 
    Lya Rosen
    Shakira junto a la cantante brasileña Anitta en su megaconcierto en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Imagen @Anitta en X.

    Después de que un show de drones dibujara su rostro en la noche carioca, Shakira se presentó este sábado ante dos millones personas que asistieron al megaconcierto gratuito que ofreció en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

    Con este espectáculo la cantante colombiana puso fin a su gira mundial Las Mujeres ya no Lloran, que coincidentemente inició en febrero del 2025 también la ciudad brasileña y sumó un nuevo capítulo del evento anual Todo Mundo no Río, por el que ya habían desfilado Madonna y Lady Gaga.

    Shakira en su megaconcierto en la playa de Copacabana, Río de Janeiro. Captura de pantalla.

    La cita musical comenzó cerca de las 23.00, con un retraso de casi una hora debido a un problema personal de la artista -posteriormente se informó que le habían comunicado que su padre estaba enfermo-, cuando la ganadora de cuatro Grammy apareció sobre un escenario de 1.500 metros cuadrados, el más grande levantado para este tipo de shows, como consignó EFE.

    “Hola Brasil. ¿Como están? No puedo creer que estoy aquí. Y pensar que llegué cuando tenía 18, soñando con cantar para ustedes. Me apasioné con ustedes. La vida es mágica”, dijo luego Shakira en portugués y ataviada con traje con los colores de la bandera de Brasil, en la primera pausa de un recital que se inició con su canción La Fuerte.

    Para después, ante dos millones de asistentes -cifra que el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, confirmó en redes sociales- recorrer su historia musical, interpretando temas como Girl Like Me, Estoy Aquí, Inevitable, Soltera, Waka Waka y She Wolf, entre otros.

    En una cita de más de dos horas de duración en la que fue acompañada virtualmente por sus hijos Milan y Sasha, con quienes interpretó con la ayuda de un video pregrabado su canción Acróstico, y en el escenario por figuras de la música brasileña como Anitta, Caetano Veloso y Maria Bethânia.

    El concierto que Shakira cerró con una multitud que bailó y entonó sus canciones, e iluminada por los fuegos artificiales que se reflejaban en las aguas del Atlántico.

    Más sobre:ShakiraBrasilRío de JaneiroCopacabanaConciertoAnittaCaetano VelosoCulto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Erupción del volcán Mayón cubre con ceniza a 52 localidades en Filipinas y obliga a evacuar a más de mil familias

    Excarabinero queda en prisión preventiva tras chocar ebrio, huir y denunciar falso robo en Rancagua

    Corea del Norte desestima las acusaciones de EE.UU. de ser una “amenaza cibernética” y las califica de calumnias

    Poduje reafirma autonomía frente a Hacienda: “Los recortes los vamos a hacer, pero los vamos a definir nosotros”

    Incendio afecta a edificio en el centro de Valparaíso: tres personas fueron rescatadas

    Lo más leído

    1.
    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    2.
    La italiana y la española: un relato de Jaime Bayly

    La italiana y la española: un relato de Jaime Bayly

    3.
    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

    Por qué el papá de Matute Johns no aparece en la serie de Netflix sobre el caso

    4.
    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

    5.
    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

    Plan de contingencia por fin de semana largo: revisa las medidas para el retorno vehicular a la RM

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Tras el Día del Trabajador: Revisa cuando es el siguiente feriado y el próximo fin de semana largo

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

    Excarabinero queda en prisión preventiva tras chocar ebrio, huir y denunciar falso robo en Rancagua
    Chile

    Excarabinero queda en prisión preventiva tras chocar ebrio, huir y denunciar falso robo en Rancagua

    Poduje reafirma autonomía frente a Hacienda: “Los recortes los vamos a hacer, pero los vamos a definir nosotros”

    Incendio afecta a edificio en el centro de Valparaíso: tres personas fueron rescatadas

    Larga vida a la reforma, con sostenibilidad fiscal
    Negocios

    Larga vida a la reforma, con sostenibilidad fiscal

    Protección al Pingüino de Humboldt

    La estadounidense Spirit Airlines anuncia cese de operaciones tras años de crisis financiera

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones
    Tendencias

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    Nico Pino analiza los cambios técnicos de la Fórmula 1: “Hay equipos que no logran sacar el máximo provecho”
    El Deportivo

    Nico Pino analiza los cambios técnicos de la Fórmula 1: “Hay equipos que no logran sacar el máximo provecho”

    Michael Nishi, CEO del major de Chicago: “El Maratón de Santiago tiene todo el potencial para ser un referente global”

    El Betis de Manuel Pellegrini se mide ante el condenado Oviedo con la Champions como objetivo

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold
    Tecnología

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Erupción del volcán Mayón cubre con ceniza a 52 localidades en Filipinas y obliga a evacuar a más de mil familias
    Mundo

    Erupción del volcán Mayón cubre con ceniza a 52 localidades en Filipinas y obliga a evacuar a más de mil familias

    Corea del Norte desestima las acusaciones de EE.UU. de ser una “amenaza cibernética” y las califica de calumnias

    Al menos seis muertos y miles de desplazados tras las fuertes lluvias que afectan al noroeste de Brasil

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada
    Paula

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca