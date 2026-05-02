Dónde y a qué hora ver a Osasuna vs. Barcelona en TV y streaming

Este fin de semana continúan los partidos de LaLiga de España, que en su fecha 34 cuenta con el duelo en que Osasuna recibe al Barcelona.

Los locales vienen de vencer a Sevilla, mientras que el cuadro azulgrana se impuso por 2-0 ante Getafe y se mantiene en lo alto de la tabla de posiciones.

Cuándo juega Osasuna vs. Barcelona

El partido de Osasuna contra Barcelona es este sábado 2 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio El Sadar de Pamplona, España.

Dónde ver a Osasuna vs. Barcelona

El partido de Osasuna contra Barcelona se transmite en el canal ESPN2 .

La cobertura online de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.