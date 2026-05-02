La estadounidense Spirit Airlines anuncia cese de operaciones tras años de crisis financiera

La aerolínea de Estados Unidos Spirit Airlines anunció este sábado el fin de sus operaciones y la cancelación de todos los vuelos programados tras años de crisis financiera.

A través de un comunicado oficial, la empresa de 17.000 empleados informó el cese total de sus servicios. “Hemos iniciado un cierre ordenado de nuestras operaciones, con efecto inmediato”, detalló la compañía.

Asimismo, la aerolínea confirmó que todos sus vuelos fueron cancelados y sus canales de atención al cliente desactivados.

Spirit Airlines construyó su modelo sobre tarifas bajas y cobros adicionales por servicios, modalidad que perdió viabilidad con el tiempo: la empresa arrastraba pérdidas significativas desde 2019, situación que se agravó por la crisis del petróleo a nivel mundial.

“Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo en la industria y esperábamos seguir sirviendo a nuestros huéspedes por muchos años más”, declaró la administración en su despedida.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, por su parte, explicó que se ha dispuesto un fondo de reserva para aquellos pasajeros que adquirieron sus pasajes de forma directa con la aerolínea.

Por el contrario, quienes realizaron compras a través de agencias de viajes o terceros deberán gestionar sus devoluciones con dichas entidades.

“Si tiene un vuelo programado con Spirit Airlines, no se presente en el aeropuerto. No habrá nadie allí para asistirlo”, sentenció.